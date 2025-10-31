夜市攤位突起火！李多慧現場「滿臉被炸」出事了 超慘畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

隨著雙11購物節熱度持續攀升，蝦皮購物今年首度邀請「台灣之光×韓國女神」最強雙人組合擔任品牌好友！在影片正式曝光前，社群平台 Threads 上便已有網友熱烈討論、紛紛猜測「李多慧會不會是蝦皮代言人？」引發話題熱潮。如今真相揭曉，台灣棒球傳奇「不死鳥」郭泓志與南韓人氣啦啦隊女神李多慧首度合作，共同演出「蝦皮購物11.11 最強購物節」隔日到貨宣傳影片。

郭泓志、李多慧擔任「蝦皮購物11.11最強購物節」品牌好友。(圖／蝦皮購物提供）

棒球界傳奇人物郭泓志首度與蝦皮購物合作，他笑說拍攝現場氣氛輕鬆又充滿笑聲，「李多慧在詮釋『生氣』情緒時，是用可愛的方式呈現，讓大家都忍不住笑出來，是一次很特別、又愉快的合作經驗。」談到私下的購物習慣，郭泓志表示「我大部分都會在蝦皮上購買和家庭有關的商品。」他也笑著補充，趁今年雙11優惠期間，打算再入手幾樣孩子喜歡的玩具，以及自己想要添購的露營裝備。

南韓人氣啦啦隊女神李多慧，則以敬業又可愛的形象在拍攝現場圈粉無數。她笑說：「其實我早就是蝦皮的忠實用戶，大約用了三年！剛到台灣的時候，我問朋友：「如果我想買衣服或日用品，該在哪裡下單？」大家幾乎都回答說：「用蝦皮就對了！」談起拍攝趣事，李多慧回憶印象最深的一幕，是飾演夜市老闆娘時被炸得「灰頭土臉」：「劇情設定是攤位突然起火，我變成了『爆炸頭、臉上有煤灰』的樣子，看到鏡子裡的自己都覺得太搞笑了，還想：『這樣真的能播嗎？』雖然有點狼狽，但拍得非常開心，是我難忘的一次體驗！」

