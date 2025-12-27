夜市攤位「沒人顧」！對台灣一事感到震驚 美網紅：在美國10秒就會消失

生活中心／施郁韻報導

士林夜市一家地瓜球攤位，老闆有事竟開放客人自行盛裝，「美國大叔」Topher相當震驚。（圖／翻攝自 KT story YouTube ）

台灣夜市擁有眾多小吃與遊戲，不僅是台灣人日常生活的一部分，也是外國觀光客來台必逛的地方。日前士林夜市一家地瓜球攤位，老闆有事竟開放客人自行盛裝，付錢與找錢也自己來，曾上過網紅酷節目的「美國大叔」Topher相當震驚，直呼：「在美國10秒就被偷光了！」大讚台灣的治安水準。

有網友日前在Threads發文表示，在士林夜市看到一家地瓜球攤位，貼著公告，「老闆有事要去艋舺一小時，地瓜球自己包，一份50元、10顆」老闆讓客人自行盛裝，付錢與找錢也自己來，不過大鈔可能沒辦法找。網友直呼：「論台灣人的信任程度，比起攤位好像更擔心雨傘會被偷」。

廣告 廣告

美國大叔Topher得知此事時，直言：「太瘋狂了，在美國絕對不可能發生，我無法想像。」若在美國，東西和錢全都都會被偷走，離開幾分鐘也不行，「在大城市裡像紐約絕對不行，也許在想城市旁邊有朋友看著可能就沒問題。」

Topher驚訝表示，老闆可以離開自己的店，相信客人會自己付錢買東西。Topher也到攤位買地瓜球，老闆受訪時表示，他離開時隔壁的攤位會幫忙照看，也都不會有錢不見的問題。

Topher提到，台灣是「高度信任的社會」，在全世界都很難看到。（圖／翻攝自KT story YouTube）

Topher說，台灣與美國的差異是，「台灣沒人偷東西、沒人會惹麻煩，也沒人暴力行事，沒人大吵，也沒人瘋癲或喝醉，非常非常非常的安全，在美國根本無法想像，有這種氛圍的夜市，甚至把這些東西都擺出來，在美國這些早就被偷光了！」大讚台灣真的很適合生活。

Topher大讚，正是讓台灣如此特別的原因之一。（圖／翻攝自KT story YouTube）

Topher提到，看到地瓜球攤位，顯示出台灣人很有社會性，很會互相幫助，是「高度信任的社會」，在全世界都很難看到，在歐洲也很難看到，直呼：「這正是讓台灣如此特別的原因之一」。

觀看影片請點此連結：https://reurl.cc/eVn4dm

更多三立新聞網報導

俄正妹暴瘦20公斤「台灣人欺負妳？」母來台探視：差點哭了 結局神反轉

「台灣親子丼」是它！日本部落客神介紹大讚美味 台網見真相笑翻

日正妹留學生「擇偶只愛DDD」！老司機暴動喊：銷魂 本尊IG被神出

超兇正妹首推拿！「不行了」叫聲讓網友酥麻 本尊IG曝光

