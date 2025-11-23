夜市暴利攤販「一票點名它」 網驚曝：鄰居已買5棟房

生活中心／倪譽瑋報導

許多網友提出，套圈圈的瓦斯、能源、耗材等成本不高，部分消費者一開玩就停不下來，可謂相當賺錢。（示意圖／資料照）

台灣各地夜市眾多，近日有網友提問，其中「最暴利」的攤位是什麼？一派認為是吃的，像是烤玉米、骰子牛，售價高成本卻很低；一派認為是玩的，像是射氣球、套圈圈，它們和吃的相比，更少了食材腐壞問題，還有人聲稱，自己的鄰居在夜市經營套圈圈，「上次聽他說已經買5間房子了」。

夜市裡五花八門的攤位，哪些值得一逛、背後的經營成本？等，時常被人拿來討論。例如近日一則貼文便引起熱議，有網友在Threads發文詢問，「夜市最『暴利』的攤位是什麼？ 」

廣告 廣告

貼文底下，許多人提出是賣吃的，像是原料其實很便宜的烤玉米等，「排骨酥吧！一份100沒幾塊，而且都是骨頭」、「烤玉米一支100，玉米成本一支約15，醬汁、火候、人事85？」「骰子牛不知道用什麼肉，烤得比狗糧還乾，一大份200元打開才7塊」、「糖葫蘆，就一些水果裹糖而已，一支要100元」。

也有人認為並非吃的，而是「玩的」攤位最賺，「遊戲攤才是最賺的，很多人一玩就停不下來」、「饒河射氣球攤噴6000元的路過」；其中不少網友點名套圈圈，「我鄰居就在夜市擺套圈圈，上次聽他說已經買5間房子了」、「套圈圈應該是超級印鈔機吧，大多數人都套不到」、「套圈圈沒有食材、瓦斯、耗材問題，成本低到嚇人」

更多三立新聞網報導

冬天衣服曬不乾！家事達人推用「5大利器」免出動烘衣機

比三貼還瘋！狂男「橫躺在摩托車上」翹腳玩手機

不要中國旅客也好？日本人曝「池袋車站空蕩蕩」大讚：好舒服

LINE「1實用功能」故障災情連爆！大票人求救：重新安裝也無解

