夜市暴利王出爐！不是賣吃的 網揭「最賺攤位」：套圈圈讓人買5棟房

台灣夜市攤販種類繁多，從美食、飲料到遊戲應有盡有。近日一名網友在Threads上發起話題「夜市裡哪個攤位最暴利？」結果掀起上千則留言討論。雖然不少人第一時間點名美食攤價格節節高升，但最終大多數人一致認為，真正的「暴利之王」其實是遊戲類攤位，尤其是被封為「印鈔機」的套圈圈，還有網友爆料：「我鄰居就是擺套圈圈的，已經買了5間房子。」

貼文中，原PO對夜市五花八門的攤位感到好奇，詢問哪種類型最會賺錢。留言區隨即湧入大量網友回應，首先被提及的是各類餐飲攤商。不少人批評價格高、份量少、成本低，「骰子牛根本不知道用什麼肉，一份200元只有7塊」、「烤玉米一支賣百元，成本恐怕不到20元」、「糖葫蘆賣到一支90至130元，只給3到6顆草莓」、「排骨酥賣100元，結果都是骨頭」，連飲料、現切水果、拔絲地瓜等也遭點名為「暴利商品」。

然而，隨著討論進一步擴大，網友焦點逐漸轉向「遊戲類攤位」，一致認為這類型的利潤才真正驚人。「最暴利的應該是遊戲攤，很多人一玩就停不下來」、「我在台南大東夜市玩籃球機噴了5千，在饒河射氣球也輸了6千」、「打彈珠中獎機率極低，中了也只是幾十元的廉價玩具」、「送的娃娃很多都是盜版」，這類留言獲得大量共鳴。

而其中討論最熱烈的，正是網友口中的「第一名暴利攤」——套圈圈。不少人直言：「這根本是夜市印鈔機」、「套圈圈沒有食材、人力、瓦斯問題，成本低到嚇人」、「景氣好時一天能賺3到5萬元，進貨還不到3000元」、「送的獎品很多來自淘寶，回收速度超快」。

更有網友分享實際案例：「我鄰居就在夜市擺套圈圈，現在已經買了5棟房子。」此話題一出立刻引爆整串留言，許多民眾驚呼：「原來真正會賺的不是賣吃的，是賣『希望』的。」

套圈圈作為台灣夜市經典復古遊戲，玩法簡單，只要將藤圈拋擲至獎品上即可帶回家，不少人為了追求中獎快感砸下大量金錢。更有熟門熟路的玩家分享「整桶倒」、「專攻名酒區」等秘技，希望提升命中率，但多數民眾還是坦言「真的超難中」。

這場話題討論不只揭露夜市攤販利潤結構，也凸顯出消費者在娛樂與金錢之間的拉鋸戰。網友戲稱：「與其開飲料店，不如學人擺套圈圈。」

