台灣的夜市文化聞名國際，美食種類百百種，從牛排、烤玉米到糖葫蘆等，但隨著價格一路飆漲讓不少民眾直喊吃不消。有網友日前在Threads上發問「夜市最暴利的攤位是什麼？」引來大家熱烈討論，眾人從各式美食一路點名到飲料攤，但最終多數人卻意外達成共識，真正賺翻的不是賣吃的，而是「這一攤位」。





夜市最暴利不是骰子牛！網爆料「真正印鈔機」是1攤位：已有5棟房

台灣夜市的美食深受大家喜愛，有具特色的經典小吃、攤位種類也豐富。（示意圖／翻攝自臉書粉專《台北捷運 Metro Taipei》）

夜市攤位五花八門，每一攤人潮都不少，但到底誰最賺、利潤最高，有人就在Threads上好奇發問。貼文曝光後，立刻引來網友踴躍留言，不少人先把矛頭指向各種美食攤，「骰子牛不知道用什麼肉，烤得比狗糧還乾，大份200元打開才7塊」、「玉米杯真的盤到不行」、「糖葫蘆草莓口味一支要90到130元，還只有3到6粒」、「飲料攤利潤超高」、「排骨酥一份100元結果滿滿都是骨頭」，許多人直言夜市美食近年價格愈來愈不親民。

夜市最暴利不是骰子牛！網爆料「真正印鈔機」是1攤位：已有5棟房

網友紛紛指出「暴利之王」不是餐飲攤，而是各種遊戲攤位。（圖／翻攝畫面）

然而，隨著討論延燒，真正被點名「暴利之王」的卻不是餐飲攤，而是各種遊戲攤位。許多網友分享自己的「噴錢經驗」，有人在台南大東夜市打籃球一晚花掉五千元，在饒河夜市射飛鏢、射氣球也砸了六千多元；也有網友直言「打彈珠超難中獎，就算中了也只是幾十元的爛玩具」、「遊戲攤才是最賺的，很多人一玩就停不下來」。

夜市最暴利不是骰子牛！網爆料「真正印鈔機」是1攤位：已有5棟房

套圈圈被網友封為「夜市印鈔機」，有人分享鄰居是擺套圈圈的，現在已有5棟房。（示意圖／翻攝畫面）

其中討論最火熱的，是被網友封「夜市印鈔機」的套圈圈。許多人抱怨花了錢卻什麼都套不到，「套圈圈，真的是超級暴利」、「我鄰居就是擺套圈圈的，現在已有5棟房」、「套圈圈沒有食材、瓦斯、耗材問題，成本低到嚇人」。也有人爆料，景氣好時一晚賺三到五萬元不是問題，進貨成本甚至不到三千元，「送的獎品很多都是淘寶便宜玩具，回收速度快得驚人」。





