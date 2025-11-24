夜市最暴利攤位「日賺3～5萬」？ 網：鄰靠它買5棟房





台灣夜市以庶民美食、熱鬧氛圍聞名國際，是觀光客到台灣必訪的文化地標。從鹹酥雞、珍珠奶茶、臭豆腐到逛不完的小物攤，夜市不僅是吃喝玩樂的天堂，也是創業者試身手的重要舞台。但在百花齊放的攤位中，究竟哪些行業最賺？日前有網友在網路上詢問「夜市最暴利的攤位是什麼」，竟不是骰子牛而是「這攤位」，還有網友曝鄰居靠它擁5棟房。

網友22日在Threads上PO文「夜市最暴利的攤位是什麼」，引發熱議，有網友紛紛回文「骰子牛吧，不知道用什麼破肉，請工讀仔烤得比我家狗糧還乾，大份約200打開只有7塊，旁邊螢幕播的完全不是同一種商品，反正不如吃百元牛排」、「烤玉米一隻100，玉米成本一隻約15，醬汁、火候、人事85」、「玉米杯杯真的是我看過最盤的，沒有技術含量，整罐甜玉米去超市買才40不到，加上起司一份7、80」、「聽說王者一直是地瓜球！？」

不過也有人認為遊戲攤販才是最暴利「你們都誤會了，最暴利的一定是遊戲攤販，尤其是籃球的那種，飛鏢、射氣球的那種也好賺」、「餐飲業大部分利潤都很高，夜市最暴利的是遊戲攤販」、「套圈圈真的是把錢送給老闆」、「套圈圈超級印鈔機」、「第一名套圈圈，成本低回收快，景氣好一晚3萬到5萬不是問題，成本還不用3000元」、「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前5棟房」。

但有人認為是夜市管委會「管委會服務處」、「收清潔費電費的管理員吧」、「管委會，看到哪攤生意好就漲錢」。還有人說是乞討的乞丐「乞丐，觀察過附近乞丐，一天收個4、5千沒問題，零錢多到可以跟隔壁攤販換好幾張元大鈔，還有一堆人傻傻的投錢」。

不過也有人認為夜市攤販都是以時間換金錢「大家在想如何獲得暴利之前，有沒有想過這些錢也是用時間換來的，另外還要去承擔下雨沒生意或無法營業，所造成的損失，真的沒想像中容易」、「各行各業都有辛苦的地方，只是大家都看到表面風光的一面，大家都辛苦啦」。

