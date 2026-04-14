夜市爆紅「澱粉腸」其實不是肉？營養師揭成分 小心吃進致癌風險

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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最近夜市突然出現一款「澱粉腸」爆紅，不只排隊人潮誇張，還被不少人稱為「比香腸更Q更好吃」。但你有想過嗎？這種吃起來香又彈的東西，裡面到底是肉，還是「另有玄機」？

營養師直言，澱粉腸其實不是你以為的「肉製品」，而是高比例澱粉搭配少量碎肉與大量添加物的加工食品。不只蛋白質不高，還可能隱藏高鈉、高脂與致癌風險，吃多了反而對健康造成負擔。

成分曝光 澱粉腸其實是「澱粉為主」

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夏子雯-貼近你生活的營養師表示，雖然不確定這次夜市出現的澱粉腸的內容物，但根據市面上常見的成分，通常包含以下幾類：

1、高比例的食用澱粉，或修飾澱粉：能讓澱粉腸保持Q彈、久放、不會變硬、鬆散

2、低比例的肉類：為了提高肉的風味，通常會添加成本較低的肉類，如雞肉、豬肉、邊角碎肉等，或添加動物油脂增加滑順度，又或是添加大豆蛋白及其它蛋白質添加物，以提高產品的蛋白質檢測含量

3、額外添加調味料與食品添加劑：澱粉腸之所以吃起來香、看起來像肉，是添加了各種像是：

．保水劑（磷酸鹽類）：讓澱粉凍鎖住水分，吃起來才會軟嫩多汁

．著色劑：通常加入食用色素來模擬熱狗粉紅色澤

．增稠劑與膠體：增強凝膠彈性、預防澱粉縮水

．調味料與香精：來彌補真實肉量不足的風味

．防腐與發色劑：用於防腐並維持色澤

高溫恐產生致癌物 健康關鍵是回歸「原型食物」

所以，澱粉腸本質上是「高比例澱粉+少量平價肉或碎肉 +調味料及食品添加劑」的混合物，它屬於高碳水、高鈉、高脂肪、蛋白質含量不高的加工食品！夏子雯指出，世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）已將加工肉品列為「第一級致癌物」，加工肉品中常添加「亞硝酸鹽」作為保色劑與抑制肉毒桿菌生長，亞硝酸鹽本身無害，但在高溫烹調（如煎、烤、炸）或進入人體腸胃道後，容易與肉類中的胺類結合，形成強烈致癌物「亞硝胺」，大幅增加罹患癌症的風險！因此，建議盡可能吃原型食物、真正的肉類，這種澱粉腸，就盡可能不吃囉！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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