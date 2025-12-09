夜市版草船借箭！「竹籤的家」爆紅 網友笑稱：做成人型更多人插

夜市版草船借箭！攤位業者用稻草組「竹籤的家」。（圖／TVBS）

雲林東南夜市業者劉順彬巧思設計「竹籤的家」，成功解決夜市竹籤亂丟問題，大幅改善環境衛生。這個由稻草和木棒組成的裝置，讓民眾可以將用完的竹籤插在上面，不僅減少地面竹籤數量超過一半，也避免行人被竹籤戳傷的風險。短短兩週內，這項創意獲得遊客一致好評，「竹籤的家」也從最初的4個增加到現在的6個，為夜市環境帶來正面改變。

夜市版草船借箭！攤位業者用稻草組「竹籤的家」。（圖／TVBS）

在雲林東南夜市，一個特別的裝置引起了大家的注意——那是一根稻草棒，上面插滿了竹籤，棒子上方標示著「竹籤的家」。這個裝置是專門讓民眾將使用完畢的竹籤插在上面，避免隨意丟棄。

這個創意來自東南夜市業者劉順彬，他長年在夜市擺攤賣鍋貼，經常看到民眾走路被地上的竹籤戳中。劉順彬表示，他看到民眾把竹籤到處丟，走路常常被戳到，所以想做這個裝置讓環境比較乾淨。每一支「竹籤的家」都需要花費幾個小時製作，雖然費時費力，但劉順彬看到成效十分欣慰。

東南觀光夜市總幹事黃建發對這項創意讚不絕口。黃建發表示效果非常好，他一個晚上還要去拔三次竹籤，每次都比展示的還多。現在的人看到這個裝置就會主動去插，地上的竹籤已經減少了一半以上。原本「竹籤的家」只有4個，現在已經增加到6個。

逛夜市的民眾看到這個裝置也給予一致好評。有民眾表示這個設計很不錯，穿拖鞋的人才不會被戳到腳。還有人說逛過很多夜市，這是第一次看到這種裝置，希望其他夜市也能效仿，是個很不錯的構思。

這個創意在網路上也引發熱議。有網友看到後笑稱這就是「草船借箭」，也有人開玩笑地建議應該做成人形，上面印小人，會有更多人去插。這樣的小巧思不只改善了環境，也為夜市增添了一份暖心的創意，展現了民眾與攤商共同維護環境的美好互動。

