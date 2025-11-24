夜市牛排攤火爆畫面曝！2男「為周子瑜」隔空互噴

生活中心／李汶臻報導

南韓人氣女團TWICE上週末一連兩天在高雄世運主場館開唱，這次也是台灣成員周子瑜出道10年、首度「解禁」帶其他成員回家開唱。對於「高雄女兒」周子瑜回娘家，全台民眾都跟著嗨翻天，就連夜市牛排攤販也忍不住在煎牛排期間哼起TWICE的歌。怎料，竟被一位坐在隔壁臭豆腐店用餐的客人莫名亂噴，但攤販也不甘示弱、直接霸氣回嗆對方:「我愛台灣、愛周子瑜不行喔？」。雙方當街為了TWICE互槓的火爆場面，事後被PO上網掀起網友熱議。如今，不僅牛排店家被神出，就連霸氣槓上客人的「真身」也下場親自發聲了。

有網友在社群Threads上轉發畫面並寫下：「有人發神經在罵唱TWICE歌的老闆，老闆後面還唱蔡依林的日不落給他聽，笑死有夠瘋」，民進黨桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧今（24）日稍早也在社群轉貼相關影片。畫面可見，身穿灰色T恤、體型壯碩的「牛排哥」是網友口中的牛排店老闆，他在煎台前嗨唱南韓女團TWICE的歌，沒想到竟引來一位穿著淺米衝鋒外套的客人不滿。

只見「衝鋒哥」情緒激動，雙方爭吵過程中，他多次伸手指向老闆、嘴巴還不斷飆罵。而他噴完老闆後，怒氣似乎還沒消，從路人拍攝的影片可見，他繼續對著另一位店員火力全開。隨後鏡頭一轉，「牛排哥」直接遠離煎台、走出攤位跟「衝鋒哥」互槓，「牛排哥」忍不住反問對方：「你在不爽什麼啦？」更開嗆：「愛台灣愛周子瑜不行喔！」，下秒甚至改唱蔡依林的〈日不落〉。兩人當街互槓的火爆場面也被路過民眾拍下，隨後被上傳到社群引發討論。

鄉民女神「qn」黃瓊慧24日透過社群轉貼畫面，並公開牛排店家招牌是位在台北的「東區大塊牛排」。而據《NOWnews 今日新聞》報導，該事件當晚驚動警方到場，「牛排哥」是23歲的劉姓男員工，與他發生口角爭執的「衝鋒哥」是47歲廖姓民眾，廖男因嫌棄「唱歌很憨」開嗆對方。

夜市牛排哥「愛周子瑜不行」客人怒了！火爆片流出「愛台灣真身」發聲了

夜市牛排哥嗨唱TWICE的哥遭用餐客人怒嗆，「牛排哥」霸氣反嗆畫面吸引百萬人圍觀朝聖。（圖／翻攝自Threads）





由於現場只有口角，沒有動手也沒有人帶武器，在警方告知雙方相關權益，兩人均表示不需警方協助；而警方則是在現場守候，直到廖男用完餐結束後才離去。另外，對於相關影片在社群引發討論，劉姓店員「牛排哥」本人隨後也現身留言稱：「就是那位愛子瑜的年輕人」。

