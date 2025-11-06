《夜市王2》受影響？阿達自首閃兵30萬交保 電視台回應了

財經中心／陳妍霖 李奇 胡崇恩 台北報導普發現金1萬元，今天（6日）是開放登記第二天，輪到身分證字號或居留證號尾數「2以及3」的人登記，截至上午11點，已經有164.6萬人上網登記，為了搶普發商機，各家銀行拚加碼，正值百貨周年慶，遠東SOGO、京站、新光三越DIAMONDTOWERS也''催落去''，祭出''萬元放大術''，讓民眾搶翻天，還傳出有人排隊排到暈倒。民眾直呼「恐怖，這麼多人！」因為長長人龍，有如貪食蛇，人滿到爆炸，因為遠東SOGO宣布周年慶起跑，民眾搶翻天。普發一萬164.6萬人登記 百貨推萬元優惠民眾"排到昏倒"（圖／民視財經網）還有人，在外面排隊，排到暈倒，直接坐在地上，幸好還有意識，一旁熱心民眾幫忙協助，雖然周年慶出現小小插曲，依舊不減買氣。一開門，民眾衝衝衝，整個手扶梯，人潮擠爆，超市買一送一，彩妝保養買一送十，堪稱周年慶壓軸最強檔，民眾搶翻天。普發一萬164.6萬人登記 百貨推萬元優惠民眾擠爆（圖／民視財經網）有民眾說，「會買一些就是比較平常可以用到的油啊，什麼麵啊的東西，可以幫助我們減少一些負擔吧。」還有民眾說，「就是家庭主婦必要的一些花費，就是政府多給我們的就謝謝。」遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「我們這次周年慶要做到121億，我們第一天業績預計我們要做到13.2億，今年在第四季，這個希望全年經濟可以在第四季，消費力道部分可以有大爆發，因為我想最主要的就是因為我們昨天開始登記這個普發一萬，那預計大家在下個星期就可以收到這個實際的現金入袋。」祭出''萬元放大術''，除了遠東SOGO外，同一天，京站也宣布，周年慶全面6折起，要讓民眾用普發現金''無痛消費''，新光三越DIAMONDTOWERS周年慶也是今天起跑，刷一萬送一萬，各大百貨''催落去''，因為全台普發現金1萬元，今天（6日）是開放登記第二天，輪到身分證字號或居留證號尾數「2以及3」的人登記，截至上午11點，已經有164萬6887人上網登記。有民眾說，「還沒有登記，身分證尾數在最後的''8''。」各大銀行也加碼，有抽iPhone17、日本沖繩雙人來回機票、現金11萬元、甚至還能抽輝達股價，銀行放大絕，就是要搶普發商機。原文出處：普發一萬164.6萬人登記 百貨推萬元優惠民眾’’排到昏倒 更多民視新聞報導台股漲182.39點普發現金第二日登記「近200萬人衝了」 創歷史新高健保財務吃緊！補充保費傳研議調整 利息股利「年超2萬」恐須多繳健保費

民視財經網影音 ・ 19 小時前