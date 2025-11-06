《夜市王2》受影響？阿達自首閃兵30萬交保 電視台回應了
演藝圈閃兵風暴持續延燒，繼薛仕凌後，阿達（昌璟翔）昨（5日）前往新北地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。外界關心此事件是否影響《夜市王》第2季籌備，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」
演藝圈閃兵案再延燒！金鐘獎影帝薛仕凌日前才主動前往新北地檢署自首閃兵，檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知30萬元交保，昨（5日）又傳出阿達（昌璟翔）也前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保候傳。
阿達（昌璟翔）今年才以《夜市王》入圍金鐘主持人獎，事業正在上升期，但卻因兵役爭議讓演藝生涯蒙塵。而日前Lulu宣布《夜市王》第2季即將開拍，如今原班主持人馬及節目可能產生變動，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」
稍早，阿達（昌璟翔）經紀人則回應：「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查，不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」
更多《鏡新聞》報導
閃兵藝人再+1 「夜市王」阿達自首認曾聯繫主嫌
主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡
閃兵+1！Lulu前男友阿達也涉逃兵 主動說明獲30萬交保
其他人也在看
美國托倫斯市長拜會黃偉哲 (圖)
美國加州托倫斯市長陳光豪（George Chen）（左）5日拜會台南市長黃偉哲（右），邀請台南市組隊參加托倫斯市國際少棒友誼賽，開啟兩市選手實質交流。中央社 ・ 1 天前
一針見血！王義川批藍白停止年改「為了選舉」：滿口仁義道德笑死人
立法院司法法制與教育文化兩委員會今（6）日審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，即停止教職員年改的相關修法。民進黨立委王義川上午發言時指出，藍白立委提案都點名特定的世代與職業別，這不就是「特定的選票」？若說現在的教師待遇差就該調整現職的薪水，怎會要增加退休教師的錢？他也批評，藍白提相關提案就是為了選舉，「講得滿口仁義道德，笑死人」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
閃兵藝人+1！阿達主動到案說明 新北檢諭知30萬交保
閃兵爭議持續延燒，繼金鐘影帝薛仕凌自首後，藝人阿達今日也主動到分局說明相關情形，新北地檢署諭令30萬元交保。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
活豬禁運解除 台南部分豬場陸續出豬 (圖)
全台活豬禁運自6日中午起正式解除，台南市部分養豬場也隨即展開出豬及豬隻移動作業。中央社 ・ 15 小時前
不捨老牛遭拖行受傷 善心人士買下送台南"養老"
南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導幾天前，在南投有一隻老牛，被民眾拍下畫面，遭到飼主綁在小貨車後面拖行，跟不上速度，腳也因此受傷，引起不少網友關注，事後這頭牛迅速被賣掉，讓大家擔心牠會不會被宰殺，原來是有善心人士出手，幫忙老牛入籍到台南，今天被載到台南老牛的家，未來就要在這裡頤養天年。民視 ・ 19 小時前
閃兵藝人三金獎項撤不撤 文化部研議中
有立委認為「三金」應撤回獎項，但也有立委建議讓藝人間接回饋社會、協助國軍招募。李遠表示，文化部還在和三金團隊研擬相關法規，也會與國防部討論如何透過影視影響力協助募兵。聯合新聞網 ・ 1 天前
信義街黃宅正名 音樂添芬芳
記者林雪娟∕台南報導 原台南信義街硓𥑮石黃宅，經半年試營運，正式以「…中華日報 ・ 1 天前
閃兵藝人+1！薛仕凌赴新北檢自首30萬交保 昔稱高血壓被驗退
（更新時間：17：24）藝人王大陸今年2月被遭查出涉嫌找「閃兵集團」，協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波。而就在今（4）日中午，藝人薛仕凌到新北地檢署自首說明閃兵，約一個多小時後，檢方依妨害兵役台視新聞網 ・ 2 天前
粿粿婚變還沒完！她不忍發聲 批「羞辱女性快感」：社會這樣很可怕
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還。針對粿粿婚變事件，前東京著衣創辦人周品均發聲，痛批社會對女性的羞辱文化：「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡
藝人王大陸今年2月間爆出找「閃兵集團」偽造病歷，企圖逃避兵役，檢警調查後揪出陳零九、威廉、陳柏霖、修杰楷、Energy坤達及書偉等一票大咖涉案，之後Energy成員唐振剛、薛仕凌、阿達主動到案說明，唐振剛認罪以「高血壓」病歷規避免役，但據悉薛仕凌與阿達僅承認曾與閃兵集團接觸，但不認閃兵。鏡新聞 ・ 1 天前
為何反年改？吳宗憲扯「公務員要繳房貸」：吃5顆蛋變吃3顆、不敢去餐廳
立法院司法法制委員會今（5）日審查「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，即研擬年改相關法規修正，國民黨立委吳宗憲發言時稱，退休公務員在年改之後沒有錢用，比如要繳房貸，但這筆錢不存在使其限縮日常消費，讓退休人員不敢上餐館或減少次數，或是吃五顆蛋變成吃三顆蛋等，導致產業連帶受影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前