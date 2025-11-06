《夜市王2》受影響？阿達自首閃兵30萬交保 電視台回應了

《夜市王》阿達自首閃兵。(翻攝自阿達臉書)

演藝圈閃兵風暴持續延燒，繼薛仕凌後，阿達（昌璟翔）昨（5日）前往新北地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。外界關心此事件是否影響《夜市王》第2季籌備，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」

演藝圈閃兵案再延燒！金鐘獎影帝薛仕凌日前才主動前往新北地檢署自首閃兵，檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知30萬元交保，昨（5日）又傳出阿達（昌璟翔）也前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保候傳。

廣告 廣告

阿達（昌璟翔）今年才以《夜市王》入圍金鐘主持人獎，事業正在上升期，但卻因兵役爭議讓演藝生涯蒙塵。而日前Lulu宣布《夜市王》第2季即將開拍，如今原班主持人馬及節目可能產生變動，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」

稍早，阿達（昌璟翔）經紀人則回應：「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查，不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」





更多《鏡新聞》報導

閃兵藝人再+1 「夜市王」阿達自首認曾聯繫主嫌

主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡

閃兵+1！Lulu前男友阿達也涉逃兵 主動說明獲30萬交保