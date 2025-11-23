夜市碳烤變「微波食品」！1.6星評價 業者：跟超商學的

高雄知名六合夜市，一家碳烤店，顧客看到店家將串燒放進微波爐，設定一分鐘加熱時，都感到十分驚訝。（圖／TVBS）

夜市是台灣人晚餐首選地點之一，也是觀光客必朝聖的景點，而在高雄知名的六合夜市，卻出現一家掛爐碳烤店使用「微波爐」，讓網友質疑難道掛爐的爐是指微波爐嗎？甚至惡搞GOOGLE地標，不過店家喊冤，全部的串燒都是透過碳烤，微波只是為了加熱。

這家位於六合夜市的攤販提供多樣串燒選擇，包括棒棒腿、雞翅和熱狗等品項。然而，當顧客看到店家將串燒放進微波爐，設定一分鐘加熱時，都感到十分驚訝。一位顧客表示，這種加熱方式讓人意外，吃起來沒有Q彈感，口感乾乾的。另一位顧客則認為，這些串燒比較濕潤，不像傳統燒烤那樣乾硬，感覺像是先汆燙過，再塗抹醬料烤製後加熱，雖然口感特別，但顧客形容這是「南部口味」。

由於不同顧客對食物口感的描述出現落差，有人說乾有人說濕。這種情況引發網友質疑，店家招牌上強調的「掛爐碳烤」中的「爐」是否就是指微波爐。Google地圖上的評論幾乎清一色在抱怨店家的加熱方式，導致評價低落，只有1.6顆星。甚至惡搞GOOGLE地圖，改成是「微波爐食品」。

面對質疑，店家堅稱所有串燒都是在裝有木炭的大爐子中烤製，蓋上鍋蓋悶烤以提升香氣，微波爐只是用來加熱，讓食物更熱一些。店家強調，這種做法是向便利商店學習的，目的是節省時間，加快出餐速度。店家還表示，不可能全部依靠微波爐烹調，因為微波無法在短時間內將生肉烤熟。

儘管店家解釋自己只是使用小撇步提高效率，但這種便宜行事的方法已經引起部分顧客的不滿。然而，面對負面評價，店家仍堅持自己的烹調方式，強調先碳烤後再利用微波加熱的流程。

