夜市見草船借箭！業者做「竹籤的家」網笑：做成人型

生活中心／饒婉馨報導

雲林東南夜市近日被民眾發現一隻神秘稻草棒，上面插滿竹籤，有的還有夾帶著衛生紙，仔細一看，上面的紙條寫著「竹籤的家」，還有另一張紙條寫「讓孔明借箭成功」，引起網友熱議，不少民眾都大讚這個設計。









夜市驚見草船借箭！業者做4支「竹籤的家」網笑翻：做成人型比較多人去插

稻草棒提供民眾插入使用完畢的竹籤，讓網友直言：好貼心。（圖／翻攝自西螺東南觀光夜市臉書）

東南夜市臉書近日發出一篇貼文，配上一張神秘稻草棒，在內文解答並說明功用「稲草人竹籤的家，請大家將使用過的竹籤插在稲草上，勿隨意丟在地上，以免逛夜市的朋友，腳去插到流血」。原來之前東南夜市就頻傳出，有民眾被竹籤戳到腳的慘況，因此他們在夜市共設了4個點放置這根稻草棒，並告訴民眾地點「1、6路前段出口跟兩邊廁所前」，再度呼籲大家要將心比心，請勿亂丟竹籤。

廣告 廣告





夜市驚見草船借箭！業者做4支「竹籤的家」網笑翻：做成人型比較多人去插

網友提出超有才創意，連小編都稱讚。（圖／翻攝自西螺東南觀光夜市臉書）

貼文曝光後，引發網友熱議，表示「聰明」、「好的開始」、「貼心」、「全台夜市該跟進～」、「以前在墾丁大街被竹籤插到腳過，真的超痛！這個方法真棒」，還有網友提議「我覺得 做成人形，上面印 『小人』，比較多人去插！」，引來夜市小編回覆「 感謝提供非常棒的意見」，底下也有網友附議「化解小人的好方法」。貼文留言區疑似出現東南夜市常客，他提醒「安全帽要鎖好，小孩子要牽好，高價安全帽服務台可以寄放，竹籤請插在稻草人上頭，東南夜市關心你。每次逛夜市都會聽到的廣播，非常用心，逛了那麼多夜市，東南夜市小孩走丟率很高，可能小孩子非常多」，連小編都說「真的是忠實客人」。





原文出處：夜市驚見草船借箭！業者做4支「竹籤的家」網笑翻：做成人型比較多人去插

更多民視新聞報導

親赴基隆宣講「小橘書」 劉世芳：盼與宮廟攜手強化社會韌性

青森強震「台人死護電視」！日網挖「中、台差異」震撼跪了：雲泥之別

男子前戲完「被要求洗澡」嘆氣氛沒了！醫曝最慘下場

