夜市買滷味「車突遭砸毀」嚇壞！男持榔頭「尾隨暴怒襲擊」

一名騎士在新北市鶯歌南雅夜市附近，因不滿他人車輛經過自家發出噪音，竟持榔頭尾隨並砸毀一對無辜雙載機車騎士的車輛。這起無端的暴力事件中，嫌犯陳姓男子在受害車主停車購買滷味時，突然靠近並猛力砸毀其機車，造成車頭、燈罩、烤漆及儀錶板嚴重損壞後迅速逃離現場。事後陳姓男子主動報警自首，最終被判處兩個月徒刑，易科罰金6萬元，上訴後仍被法院駁回。

這起事件發生在新北市鶯歌的南雅夜市，當時一對雙載機車騎士停在路邊準備下車購買滷味，卻不知已被一名黑衣騎士尾隨。當他們剛停好機車準備離開時，這名陌生騎士也跟著停下車，走向他們的機車，突然用力砸了一下後迅速離開現場。這突如其來的舉動讓兩名受害者驚恐不已，立即向警方報案。

目擊民眾表示，嫌犯敲完車就立刻離開，讓客人非常生氣而去報警。目擊者描述，嫌犯是一名瘦瘦的年輕人，看起來精神狀態不太正常，手上還拿著榔頭。據了解，這起暴力事件造成受害者的灰色機車車頭出現一大塊裂痕，燈罩、烤漆和儀錶板都嚴重受損。幾天後，30歲的陳姓嫌犯主動打電話向警方自首，並供稱是因為被害人經過他家發出太大聲音，才會拿榔頭尾隨並砸車。然而，被害車主強調他們與嫌犯之間根本沒有任何糾紛。

警方調查發現，陳姓嫌犯是一名物流人員，過去曾因吸毒和傷害罪被判刑。這次法院判處他兩個月徒刑，可易科罰金6萬元，他提出上訴後仍被駁回。值得注意的是，這筆罰金金額幾乎足以購買一輛全新機車，可見這次衝動行為讓嫌犯付出了相當高的代價。

