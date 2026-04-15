夜市賣「中國澱粉腸」被罵翻！業者全面改進再出發 網友讚：夠負責

一對情侶在夜市賣「澱粉腸」被罵翻，決定捲土重來。圖／Threads@_honest_chicken

一對20歲的女生情侶日前在台北市饒河街夜市擺攤，說賣的是全台灣第一間「澱粉腸」的攤位，強調全台灣只有她們在做澱粉腸，配方都是自己研究出來的，純手工製作。不過，之後被網友砲轟澱粉腸是中國一種成分不明的小吃，而且還不衛生，有食安疑慮。業者「誠實雞」昨天（14日）發出公告，已經對產品做出全面改善、投保產品責任險、設備全新升級。雖然有的網友還是不買單，但也有網友大讚她們「夠負責」。

「誠實雞」上個月開始在各大社群平台宣傳產品「澱粉腸」，強調全台灣只有她們在做澱粉腸，配方都是自己研究出來的，純手工製作。不過，被網友砲轟之後改口說原料都是食品加工廠代工，還自爆沒有送相關檢查，隨後在本月5日宣布暫停營業。

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被網友罵得半死的「誠實雞」，這次又捲土重來了，她們昨天發出公告表示，虛心接受網友的意見後立即進行全面改善，針對大家關心的食安、標示與資訊透明問題，也做了以下事項：

豬肉來源證明文件已取得

雞肉來源文件由供應端補件流程中

已投保產品責任險

商品名稱與攤位招牌全面更新

菜單與價格重新調整為40至50元

肉類檢驗報告完成（雞肉／豬肉成分檢驗陽性）

已主動向衛生局說明目前改善與處理情況

現場設備全面升級，更換全新台灣製餐飲專業煎台

「誠實雞」申請食品業者登錄字號。圖／Threads@_honest_chicken

「誠實雞」並秀出了食品業者登錄字號，強調現在改賣「脆皮香Q腸」，保證未來會以更高標準要求自己，從食材來源、製程管理、設備安全到標示資訊，都將更加透明與完整，明天（16日）正式恢復營業。「謝謝每一位願意給我們機會的朋友，也謝謝所有批評與提醒，讓我們有機會把事情做得更好」。

有的網友看完業者公告之後還是不買單，紛紛表示「不會買」、「她這個檢驗報告是自己決定要檢驗哪些東西，所以不是一個完整的食品檢驗，看不出來她的小聰明嗎？」、「AI圖看了胃口全無」、「妳真的很堅持耶！改賣別的不好嗎？這東西有好吃到讓妳一定要砸錢推廣嗎」、「原本不是說自己研究的手工澱粉腸？怎麼一送驗變成跟龍達國際訂的貨啦？」、「欸可是這個檢驗報告只能證明內含豬肉跟雞肉，但其他『禽類』都沒驗，也沒有其他奇奇怪怪的添加物耶，然後豬好像也不是禽類⋯嗎？反正我個人覺得您們從頭到尾都不老實」。

但也有網友說「有去登入食品業者還有投保，還有來源證明文件與送檢，已經比一堆攤販還要負責任了」、「其實這個業者很負責任，沒有逃避網友說的質疑」、「做到這地步已經夠負責了」、「某些人喜歡嘴的吃不起就別吃，少在那邊，做小吃的願意去登記投保已經很屌，要是你你做得到嗎？」、「能做到這個地步我覺得已經很好了」、「我覺得真的很厲害很負責了，夜市攤位誰管你有沒有任何檢驗報告？如果我有經過會買來試試看」。



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