夜市遊戲成本低獲利超高？ 業者：變數多.沒這麼好賺

台北市 / 綜合報導

台灣各地夜市的傳統復古遊戲「套圈圈」，被民眾點名是夜市的「超級印鈔機」，其他包含投籃、打彈珠、射氣球等各種型式的遊戲，也被認為「超好賺」。實際訪問業者，他們卻認為沒大家想的這麼簡單，場地費與禮物成本費用可觀，還有人潮、天氣等，也都是影響生意的關鍵。

夜市除了有美食遊戲攤位也不少，小小的圈圈把桶子裝的滿滿的，但想套中禮物難度可不低，看看這對外國旅客，在套圈圈攤前遲疑了好久原因就在這，外國遊客說：「玩這個遊戲(套圈圈)，就像在賭場，老闆總是贏的那一方，你不會贏的，我在年輕的時候做過這個，非常少的玩家會拿到獎品，這是為什麼他(業者)會給你這麼多圈圈。」笑說想拿禮物難度根本堪比賭博。

廣告 廣告

夜市利潤近期討論度超高，套圈圈就被點名是「超級印鈔機」，成本低難中獎回收快，網友的鄰居做套圈圈已經有五棟房，其他包含籃球攤打彈珠射飛鏢或氣球，同樣榜上有名，記者盧怡撰說：「像我剛剛嘗試(射擊)比較難的移動類型(氣球)，我是打了3顆，才中了1顆，不過要獲得獎品，這邊的30顆(氣球)得全部都打中才行。」實際嘗試一下想拿禮物真的沒這麼容易，還會不小心一頭熱想多花點錢拚一把，以士林夜市來說，雖然遊戲攤販只占比不到兩成，近年數量卻明顯成長，但是否真的這麼好賺得打上問號。

夜市遊戲攤商說：「不覺得(套圈圈好賺)，現在就是很多產業，都有，就是你主要是要新奇跟特別啦，別的業者可能有固定，但我們的很不固定，我們的100元中三隻，我就賠錢了，中一隻，我其實就賠錢了。」

台北士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說：「遊戲的攤位，大部分一般都要比普通的攤車，寬度要至少多一倍以上，深度要夠，寬度也要夠，所以說他們(遊戲攤位)的租金成本，比一般攤位的成本，要來的高很多。」外界想像的暴利現實卻沒那麼簡單，天氣好才有人流，背後更藏著場地費，獎品更新等諸多成本，讓看似高利潤的背後，也伴隨各種風險。

原始連結







更多華視新聞報導

套圈圈獎品放「台積電股票.ETF」 價值逾10萬 民眾瘋挑戰

中國男花9千丟8000圈「套中瑪莎拉蒂」 免費開1年！

「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主

