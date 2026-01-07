夜市驚魂！高中生遇持槍嫌 當街遭擄逼供3小時

基隆市 / 綜合報導

在熱鬧的基隆夜市竟然發生當街擄人案，而且被害人，還是未成年的高中生！他昨(6)日晚上八點多正在打工，突然被人叫出去店外到監視器拍不到的地方，而且還被強行押上車！鄰居立刻報案、通知他的家長，但手機馬上就被關機、找不到定位。而當事學生表示，被押走約三個小時，期間對方拿利器和槍枝威脅他，要求供出另一位朋友的下落，但他實在不知情，最後才被丟包在路邊。而警方循線逮捕涉案嫌犯，並依妨害自由罪送辦。

工讀生切菜切到一半，突然店門外出現四名男子，還緊盯著他，客人察覺不對勁，還一直看著一旁的男子，原本工讀生還不想搭理，沒想到對方直接亮出利器，等他一收完桌面找完錢，人就被帶到監視器鏡頭外。

雇主楊小姐說：「都沒有認識啊，就，我看到他們是沒有什麼互動啊，(嫌犯)他就說你等一下去那邊，因為那個人講說，你等下去那邊，啊然後，那邊就有六七個，就把他押著，押去對面啦，找他的定位找不到啊，啊就，定位就消失了啊。」

熱鬧的基隆夜市口，竟然發生當街擄人案，而且被害人還是高中生，附近店家目擊直呼離譜，目擊者說：「就看到(嫌犯)他們有幾個學生，在那邊徘徊，然後就找弟弟啊，弟弟就莫名其妙被帶去對面去了，我想說是他的朋友。」

這名高中生在六號晚間八點四十分，被強行帶離打工現場，自稱被押上車後，遭利器抵住腹部，要求供出一名朋友的行蹤，他回說不清楚一度想逃跑，卻被抓回去還被拿槍抵頭，說破嘴真的不熟問不出下落，才被對方丟在路邊，結束驚魂三小時。

被害少年父親說：「(作息)都很正常啊，下課之後就來這裡打工了啊，怎麼會不正常，做一做就回家了啊，(會不會跟人家結仇有沒有可能)，這個都不知道啊，家裡又不缺錢。」

基隆延平街派出所副所長蕭玉琳說：「查扣西瓜刀三支，且在犯嫌住處，起獲玩具槍一把，被害人未受到傷害，警方全案依刑法，妨害自由及妨害秩序罪偵辦。」警方追緝循線逮捕嫌犯，初步調查涉案人疑似是，校內學生還有幫派份子，究竟為了找出誰，大剌剌當街擄人，警方還要進一步釐清。

