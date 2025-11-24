夜市「做這1攤」超暴利！網驚爆：鄰居有5棟房

一名網友日前在社群平台Threads發文，詢問夜市中哪種攤位最為暴利，這個話題迅速吸引超過30萬名網友關注，掀起熱烈討論。

關於餐飲攤位的利潤，網友們紛紛提出看法。有人指出骰子牛一份售價200元，實際只有7塊肉品；烤玉米單支要價100元，成本僅約20元；玉米杯使用罐裝玉米粒加起司，一份售價70至80元；糖葫蘆草莓口味要價90至130元，僅有3至6顆小草莓；章魚小丸子價格也水漲船高，從過去三盒100元，漲到現在100元買不到一盒半。

然而，更多網友認為遊戲攤販才是真正的暴利來源。有網友分享個人經驗，在台南大東夜市籃球攤花費超過5000元，在饒河夜市射飛鏢氣球也耗資6000多元。打彈珠、麻將連線等遊戲攤位，即使中獎也只能換取成本數十元的獎品。

在眾多遊戲攤位中，套圈圈被公認為最賺錢的項目。多位網友表示，套圈圈成本低、回收快，在景氣好的時候，一晚營收可達3至5萬元，而成本不到3000元。有網友透露，自己的鄰居經營夜市套圈圈攤位，目前已經擁有5棟房產。

套圈圈是夜市經典遊戲，玩法簡單。攤位上擺放各式獎品，前排通常是小玩具、零食，後排則有高價酒類，甚至可能出現機票、股票等大獎。民眾付費後取得藤圈，在規定距離內瞄準獎品投擲，套中即可獲得。然而，遊戲難度極高，多數玩家花費大筆金錢卻空手而歸。

業內人士分析，遊戲攤販沒有食材成本、瓦斯成本等開銷，獎品多從網路批發採購，成本極低。相較於需要準備食材、支付瓦斯費用的餐飲攤位，遊戲攤位的純利潤更高。加上許多民眾容易玩到上頭，不知不覺就花費大筆金額，使得遊戲攤位成為夜市中的暴利行業。

這項討論反映出夜市經濟的特殊現象，遊戲攤位憑藉低成本、高收益的經營模式，創造出驚人的獲利空間。

