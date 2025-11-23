夜市「最吸金」攤位大公開！烤玉米輸套圈圈 網曝：鄰買5間房

夜市中的攤位種類繁多，其中遊戲攤位的利潤引起了廣泛關注。有人認為美食類的話為烤玉米，非飲食類的話就是遊戲攤位，特別是套圈圈，實際上比美食攤位更能賺取暴利，該帖文吸引了超過32萬人的關注與討論。

夜市中的攤位種類繁多，但哪種最賺錢引發討論。（資料示意圖／中天新聞）

一名網友於社群平台Threads上詢問：「夜市最暴利的攤位是什麼？」雖然不少人推測美食攤位如烤玉米和骰子牛的利潤不錯，但有經驗的攤商指出，遊戲攤位的賺錢潛力更大。許多遊客在遊戲攤位上花費金錢卻難以獲得獎品，這使得遊戲攤商的利潤相對較高。有網友透露，自己的鄰居經營套圈圈攤位，已經購置了五間房產，證明了這類攤位的盈利能力。

許多參與討論的網友也表示，套圈圈的難度很高，大多數參與者都是「繳學費」，而攤主的成本卻相對較低，回收速度快，甚至有報導指出，景氣好的情況下，一天賺取三萬元並非難事。

