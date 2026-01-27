夜市、機車、地瓜球全上身？adidas這波可愛插畫真的太台太犯規…Roots海狸變身後更可愛

（圖／品牌提供）

可愛插畫設計就是用熟悉的生活片段、童心未泯的筆觸，把穿搭變成一件輕鬆又有梗的事。這一季，插畫不只賣萌，還很懂在地文化與情感連結，從街頭夜市到新春團圓，把日常變成值得收藏的風格細節。

adidas全新城市插畫系列翻玩道地台味、台派機車 x 夜市地瓜球

adidas 全新城市插畫系列，靈魂關鍵字只有一個：台味，而且是非常道地的那種。設計靈感直接取自我們最熟悉的城市風景，像是街頭奔馳的機車、巷口飄香的夜市小吃，把生活中再平凡不過的畫面，變成幽默又有記憶點的插畫設計。

（圖／品牌提供）





系列最大亮點，非 SPIRITAIN 2000 GORE-TEX 鞋款莫屬，竟然把夜市必吃的「地瓜球」搬上鞋身。全白鞋款乍看乾淨百搭，但只要轉個角度，就會發現鞋後跟藏著金黃酥脆的雙色地瓜球插畫，下方還用銀色弧線勾勒出攤位鍋具的輪廓，細節熟悉到彷彿聽得到油鍋滋滋作響。連鞋墊都沒放過，地瓜球插畫搭配TPE台北字樣，從外到內都是設計彩蛋，讓人會心一笑。

不只好看，這雙鞋也很實際。搭載 GORE-TEX 防水科技，面對城市裡說下就下的雨也毫不慌張，穿著它逛街、通勤、城市探險，都能自在行走，真正把趣味與機能一次收齊。

（圖／品牌提供）





服飾系列同樣精彩，將路邊招牌、機車騎士通通變成 Q 版插畫，搭配正面醒目的 TAIPEI 字樣，讓穿搭瞬間有了城市識別度。這些插畫就像日常快照，把你我每天看到的街景，變成可以穿上身的可愛風景。

（圖／品牌提供）





Roots攜手插畫家孫佳藝、馬年新春系列限量登場

把畫面切換到另一種溫柔可愛。Roots 馬年新春系列邀請插畫家孫佳藝合作，將品牌經典的海狸角色與生肖「馬」結合，用色彩鮮明、線條童趣的畫風，說一個關於陪伴與友情的故事。不同於傳統年節常見的熱鬧華麗，這個系列選擇用輕鬆塗鴉感，描繪海狸與馬一起探索世界的旅程，畫面單純卻很有情感溫度。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

這些插畫不只是裝飾，而是把「守護與團聚」的概念化成視覺語言，讓穿搭本身也帶著祝福意味。加上選用有機棉與永續材質，穿起來柔軟舒適，從家人相聚到春日出遊都很合拍。

（圖／品牌提供）









