夜市「童年飲料」突賣爆 老饕驚喜：喝40年不膩

夜市販售各種飲品，有台南民眾日前逛夜市發現「嘉南羊乳」攤販，讓他又驚又喜，直呼是「2025最新夜市手搖飲」。嘉南羊乳已有40年歷史，是6、7年級生的童年回憶，貼文曝光引發廣大回響，網友紛紛留言「又流行回來了」；也有台南人透露，嘉南羊乳目前僅在台南部分夜市擺攤，相當受歡迎，常常開賣不久就被搶光。

原PO日前在Threads貼出照片，他在台南下營夜市看到嘉南羊乳攤販，馬上買了3瓶回家，包括原味羊乳、調味羊乳及燕麥堅果羊乳。原PO發文表示，「2025最新夜市手搖飲是嘉南羊乳」，並貼出價格，口味任選1瓶35元、6瓶200元，10瓶330元再送1瓶，等於單瓶最低只要30元。

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友直喊，「長大才懂羊奶的美好」、「小時候去早餐店都覺得羊奶很貴，但現在已經夠便宜了」、「又流行回來了」、「根本小時候的回憶」、「我和我哥都快30歲，半年前開始訂，喝到現在還喝不膩。」

根據嘉南羊乳官網介紹，品牌創立於民國74年，是台灣第一家專業羊乳運銷合作社，經銷據點遍布全台各地，平均年銷售達7200萬瓶，也是許多6、7年級生童年必喝的飲品。

嘉南羊乳目前在台南部分夜市擺攤，原PO整理網友分享的地點，周一在麻豆夜市、周三在鹽水夜市、周四在佳里夜市、周五在西港夜市、周六在新營夜市、周日在下營夜市販售。

