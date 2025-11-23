夜市1攤商比烤玉米好賺 網曝：鄰居擺攤買5間房

夜市攤位五花八門，有人做美食、有人賣衣服，也有一些是遊戲攤位，一名網友上網詢問，到底哪一種類型的攤位最好賺，吸引逾30萬人的好奇心，不少人認為是美食類的攤位，猜測烤玉米很好賺，不過也有內行人解釋，遊戲類的攤位才堪稱「暴利」，多數遊客花錢玩根本拿不到獎品，還有人透露鄰居在夜市做套圈圈，現在已經買5間房子，引起討論。

一名網友昨（22）日在Threads發文，詢問到底哪款夜市攤位比較好賺錢，甚至可以用「賺取暴利」來形容，文章上線後吸引逾30萬名網友關注、討論。

不少人猜測，好賺的應該是美食類的攤商，紛紛喊「我覺得是骰子牛，肉的品質不知道好不好，一份200元還只有7塊，有夠扯」、「烤玉米一根100元，食材成本應該20元左右」、「玉米杯杯就一些玉米粒跟起司，真的都盤子在吃」、「糖葫蘆，就一些水果裹糖而已，一支要100元欸」。

也有很多人認為，遊戲類的攤商更好賺，說「在大東夜市籃球攤噴5千元、饒河射氣球攤噴6千元的路過」、「餐飲利潤雖然不錯，但應該都比不上遊戲類」、「夜市的遊戲類攤商，大部分人都是去繳學費而已吧，感覺老闆買一次獎品就能用很久才會被贏走」。

其中不少人點名套圈圈難度很高，應該是最好賺的攤商之一，說「套圈圈應該是超級印鈔機吧，大多數人都套不到」、「我鄰居就在夜市擺套圈圈，上次聽他說已經買5間房子了」、「套圈圈超難，小時候玩過1、2次，從此不再玩了」、「套圈圈只能瞄準高價單品去拚機率，多數人應該都是血本無歸」、「套圈圈成本低、回收快，景氣好一天賺3萬以上不是問題」。

