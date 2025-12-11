夜市KTV唱一半「天后」原唱現身 陳勢安連飆3首歌

台中市 / 綜合報導

情歌天王陳勢安，現身台中市大慶夜市，到一家賣行動KTV的場子上，悄悄拿起麥克風演唱最膾炙人口的歌曲「天后」，當場吸引大批逛夜市的民眾圍觀,氣氛嗨到不行，不過業者坦承，其實這橋段，是經紀公司事先安排好的，要讓陳勢安用接地氣的方式和歌迷互動，陳勢安一連唱了3首經典歌曲，讓民眾一飽耳福，大讚是「行走的CD」。

走進夜市，背景音響起的是經典歌曲「天后」的旋律，這時，一名穿著白色上衣的男子，悄悄靠近拿起麥克風演唱，現場氣氛嗨到最高點，因為他就是原唱本人，情歌天王陳勢安，驚喜現身台中大慶夜市，立刻吸引不少歌迷拿手機錄影，天后唱完，他簡單跟民眾打聲招呼，接著，又加碼演唱一首，大家都聽得很過癮，更好奇的是，逛夜市逛到一半，陳勢安怎麼會突然出現，還一連唱了3首歌，原來是陳勢安的經紀公司提前安排，和賣行動KTV的業者合作，用接地氣的方式，讓陳勢安和民眾互動。

行動KTV業者小凱說：「大家很喜歡這種接地氣的，他們經紀方就有先來，說他們喜歡我們這種系列。」演唱前一天，陳勢安也在社群公告，透露要去逛大慶夜市，原以為要碰運氣才遇 得 到，沒想到本人在夜市裡開起小型演唱會，民眾說：「就是一個意外的收穫，捕獲野生藝人。」業者說擺攤，賣行動KTV一年多，第一次接到歌手邀約，要到夜市唱歌，也因為在社群有公告，當天夜市人潮，也比平常多好幾倍，粉絲逛夜市之餘還能一飽耳福。

