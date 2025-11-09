夜店也能領證？中國結婚率迎來反彈

（德國之聲中文網）銀行職員任盈瀟（音 Ren Yingxiao）與伴侶在尋找蜜月旅行目的地時，偶然發現新疆有一個風景優美的地點——賽裡木湖。這個地方不僅有湖光山色，還有一個婚姻登記處。

“所以我們就想，為什麼不干脆在那裡領結婚證呢？”30歲的任盈瀟說道。當地政府正在努力吸引年輕人到此“喜結連理”，以響應全國範圍內提升結婚率、緩解人口危機的政策。

今年5月起，中國開始允許新人在全國任意地點登記結婚，而不必局限於戶籍所在地。此舉讓登記流程更便捷，也讓婚禮更不拘一格。

隨後，各地政府開始積極吸引全國“結婚游客”：在景區、音樂節，甚至地鐵站、商場和公園內隨處可見設立的婚姻登記點。

結婚率上升

至少目前來看該項政策已初見成效。

人口統計學家通常將結婚登記數作為衡量國家出生率的指標。2025年第三季度，結婚人數同比增長22.5%，達到161萬對，使中國有望終結持續十余年的婚姻數量下降趨勢。

去年全國結婚登記數下降20.5%，為610萬對，創歷史最大跌幅。

在南京，情侶可以在夫子廟登記結婚，還能體驗明代風格的婚禮儀式；在成都，政府在海拔3000多米的西嶺雪山上設立了結婚登記處；在合肥，地鐵站“幸福壩”站新開設的結婚登記窗口也吸引了不少新人。

夜店也能領證 -“但要確認雙方在完全清醒的情況下”

在上海，情侶還能在婚姻登記處登基後選擇在夜店領證。黃浦區民政局與一家名為“INS 新樂園”的六層夜生活綜合體合作，提供這種“夜店領證”的體驗。

據中國媒體報道，黃浦區民政局與INS新樂園聯手，推出“夜間結婚頒證體驗項目”，包括“獨具特色的沉浸式夜間結婚頒證服務”與“婚姻家庭輔導服務”。

該夜店提供結婚登記預約，但也注明為倡導理性婚姻，“現場設有狀態確認環節，以確保雙方在完全清醒的情況下進行預約。”

觀音寺登記結婚

在北京，31歲的律師王潔怡（音 Wang Jieyi）與33歲的銀行職員詹永強（音 Zhan Yongqiang）選擇在護國觀音寺登記結婚。

“護國觀音寺原本就是為守護國家的安寧而建，”王潔怡說，“而且在我們傳統文化中，觀音廟常與婚姻、生育等吉祥之事相關，象征幸福與圓滿。”

她表示，新政策雖未加快他們的結婚計劃，但確實讓手續更加方便——兩人都在北京工作，無需再返回山東老家登記。

“這讓生活方便了不少，”王潔怡說。

“數字”書寫浪漫

在新疆賽裡木湖，游客們不僅被巍峨群山和寧靜草原吸引，也為這裡數字體現的“浪漫寓意”而來。

湖面海拔2073米，諧音“愛你深情”；湖面面積1314平方公裡，諧音“一生一世”；烏魯木齊距此520公裡，諧音“我愛你”。

“這些數字都有象征意義，”任盈瀟說道。

威斯康星大學麥迪遜分校人口學家易富賢指出，取消地域限制確實讓結婚更方便，但這一積極效應“恐怕只是短期的”。

他預測，隨著人口減少，20至34歲的女性數量到2050年將幾乎減半，僅剩約5800萬。與此同時，年輕女性及其父母將更加重視教育與經濟獨立，而非婚姻，這一趨勢與全球一致。

任盈瀟也認同這一觀點，說她即使沒有這條放款結婚地規定也是會結婚的。“並表示她認為，只有當收入增長、經濟安全感提升時，結婚與生育率才會真正改善。”

“原本沒有結婚計劃的人不太可能在旅行途中臨時起意就結婚，”她說，“那不太現實。”

作者: 德聞 (路透社等)