夜店保安劉柏葳埋伏刺殺前女友逾30刀 殺人罪起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕22歲男子劉柏葳因與谷姓前女友發生爭執時，對其施暴，女方當下向法院聲請保護令並提告。保護令於今年7月29日獲准後，劉男於隔日接獲通知，竟在當天埋伏在谷女上班必經之路，狠刺對方30多刀、割頸致死。台北地檢署今日偵結，認定劉男殺人意圖明顯，且事證明確，提起公訴。

檢警調查，劉男原先在某夜店擔任保安人員，結識27歲谷姓女公關，兩人交往後曾短暫同居，但因劉男控制欲強烈、疑神疑鬼而爆發衝突。今年5月15日劉男涉嫌毆打谷女，女方當天前往醫院驗傷並對劉男提出家暴傷害告訴，同時也聲請保護令。

廣告 廣告

谷女聲請保護令於今年7月29日獲准後，隔日警方就依規定告誡劉男，不得接觸谷女，疑讓劉男心生怨恨；劉男熟知前女友上班路線，接獲通知當日晚間，便持彈簧刀跑到台北市信義區華納威秀地下停車場埋伏，預謀殺害谷女。

劉男埋伏約40分鐘後，見谷姓前女友騎電動滑板車現身，立刻將她拖到樓梯間施暴，猛刺30多刀還割頸，造成谷女身上有數十道傷口。據悉，谷女的傷勢大部分均集中在頭、頸、後背等要害，雙手也有多道反抗時的刀傷。

劉男得手後，隨即駕車逃往預放機車的停車場，改騎車從北宜公路逃往宜蘭，席間將兇刀丟棄路旁山崖下，一路逃到位於五結鄉的外公家。警方一路追查，隔日凌晨就將人逮捕到案。

據了解，劉男曾於警方偵訊時，宣稱自己精神狀態不佳，有相關疾病，但在檢察官偵辦時，卻對此部分閉口不提，也未要求進行精神鑑定。

檢察官偵訊後，認為依相關人、事證及周邊監視器畫面等證據均證明，劉男殺人意圖明確，今依法提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

終結渣夫長期語言暴力 「工具人」妻子訴請離婚判准

炮友不願交往 女子憤而持美工刀砍傷其左小腿

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

