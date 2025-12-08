夜店假好心給感冒藥 惡狼表兄弟迷昏妙齡女性侵

女子到夜店遊玩卻遇上惡狼表兄弟。示意圖

去年4月間，廖姓男子與表弟劉姓男子一同到北市信義區夜店獵豔，兩人在舞池見鎖定一名妙齡女子，上前搭話對方卻表示身體不適，兄弟倆假好心給了一顆感冒藥，女子吃了後昏昏欲睡，最後被惡狼表兄弟帶回住處性侵得逞，台北地檢署8日偵結，以強制性交等罪起訴廖男與劉男。

檢方指出，廖男與劉男去年4月某日在信義區夜店認識一名女子，雙方攀談後得知女子患有感冒，兩人假好心給了她一顆「感冒藥」，女子吃藥後精神有些不濟，隨後恍惚睡去。

兄弟倆見計畫成功，將女子帶回廖男住處，2人先後性侵女子得逞。藥效褪去，女子甦醒後發現身體有異，依稀回憶昨晚發生的事後感到又驚又氣，急忙赴醫院驗傷，果真驗出些許傷痕、安眠藥成分及兄弟2人的DNA，憤而提出告訴。

誰知兄弟倆到案後，辯稱雙方只是「玩太嗨、太瘋」，後續行為屬合意性交，但該名女子到案後精神極度崩潰，也曾跟身心科醫師傾吐遭遇，台北地檢署檢察官決定採信被害者說詞，8日依強制性交罪起訴廖男與劉男。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



