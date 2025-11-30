夜店動線碰撞惹衝突 兩男爆口角 警制止

台北信義區夜店前日前爆發一起肢體衝突事件，起因竟是因廁所動線問題引發的碰撞。一名21歲的周姓男子與一名紐西蘭籍男子在夜店內因上廁所時發生碰撞，當場爆發口角並演變成互相推擠、揮拳的暴力行為。事件在夜店散場時引來眾多圍觀民眾，警方到場處理後將兩人帶回派出所調查，雙方最終都選擇不提告。

信義夜店爆發糾紛，警到場是紐西蘭籍男子，與人爆發肢體衝突。（圖／TVBS）

現場畫面顯示，兩名男子情緒激動，其中紐西蘭籍男子不斷以英文表達，雙方互相指責推擠，甚至差點演變成嚴重鬥毆。儘管周圍有疑似朋友的人試圖拉開他們，但效果有限，現場一度混亂不堪。警方到場後立即採取行動，對著兩人大聲喝止，試圖平息衝突。

在混亂中，紐西蘭籍男子看起來相當激動，而周姓男子則反覆表示自己已經道歉，但對方仍不依不饒。雙方言語衝突不斷升級，最終警方決定將兩人帶回派出所進一步處理。根據了解，事件發生在夜店散場時間，外面擠滿了人潮，警方處理起來相當不容易。

經警方調查，這起衝突源於台北市信義區一間夜店內。21歲的周姓男子與紐西蘭籍男子因出入廁所時不慎發生碰撞，雙方隨即產生口角。當言語溝通無法解決問題時，兩人竟開始揮拳相向，將夜店當成擂台。夜店安全管理人員立即介入制止並將他們帶離現場，但衝突仍延續到夜店外。

最終，兩名鬧事男子都被警方帶上警車，送往派出所冷靜處理。令人意外的是，雙方冷靜下來後都選擇不對對方提出告訴。這起事件提醒大家，原本只是想出門享受假日夜晚歡樂時光，卻因一個小小的廁所碰撞問題，最後不得不在警局度過夜晚，實在得不償失。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

