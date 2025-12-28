夜店喝茫悲劇了！瑪莎拉蒂酒駕撞石墩 2男2女全連坐處罰

【記者鮮明／台中報導】台中市1名26歲李姓男子今天（28日）在夜店飲酒後，駕駛瑪莎拉蒂轎車搭載4名友人返回租屋處，不慎在台灣大道自撞路邊石墩，車內人員無大礙，其中3名乘客自覺身體不適送醫。李男酒測值達0.72毫克，警方還發現他目前駕照吊扣中，除依公共危險罪送辦，4名乘客也依法舉發處以6千至1.5萬元罰鍰。

台中市警六分局今天清晨5時15分接獲報案，西屯區台灣大道與惠中路口（往郊區慢車道方向）發生交通事故。經員警到場了解，係26歲李姓男子駕駛自小客車，搭載2男2女等4名乘客沿台灣大道行駛，行經該路口時不慎自撞路旁石墩。

車內人員沒有明顯傷勢，但其中2男1女共3名乘客覺得身體不適，由救護車送醫檢查。李男酒測值達每公升0.72毫克，已超出標準值，警方當場將他帶回派出所，依公共危險罪送辦。

據了解，肇事車輛登記在李男母親名下，他與車內乘客案發前在1家夜店飲酒，結束後駕車載4名20多歲的友人欲返回逢甲商圈的租屋處，途中發生車禍。李男目前駕照吊扣中，屬無照駕駛，另4名乘客則酒駕連坐規定，均依規定開單舉發。

警方表示，《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定，駕駛呼氣酒測值0.25毫克以上，年滿18歲之同車乘客處6千元以上1萬5千元以下罰鍰。但年滿七十歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。警方呼籲民眾不要酒駕，也提醒乘客應制止駕駛酒駕，以保護自己及他人的生命財產安全。

瑪莎拉蒂駕駛酒駕撞石墩。民眾提供

瑪莎拉蒂行經台灣大道與惠中路口自撞石墩，車內5人都剛從夜店離開。民眾提供

