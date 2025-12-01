夜店大亨停車場遭砍現況曝 深夜曬「左手15公分傷」吐心聲

夏天倫遭砍現況曝，曬左手傷口吐心聲。（圖／羅永銘攝、YouTube 中天新聞）

「夜店大亨」夏天倫因打造信義區夜生活王國而得名，不過，他11月30日晚間驚傳在停車場遇埋伏遭砍，他與同行女伴雙雙被救護車送往醫院救治，所幸並無大礙。但夏天倫對於突如其來的攻擊，除了憤怒在社群曬出雙手中指的照片，也發文吐露心聲。

夏天倫11月30日深夜在社群曬出多張照片、影片，包含事發當時警車、救護車到場調查，以及他坐在醫院病床上用雙手比出中指，還有他左手臂被利器劃出約15公分長的傷口，右手臂也留著血，畫面十分驚悚，掀起網友熱議。

廣告 廣告

同時夏天倫發文直言，自己沒有影射背後主謀是誰，只是想表達，「不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出」，並表示自己受傷是為朋友擋一刀，「感謝我以色列防身術教練、警方，還有感謝耶和華不斷的疼愛」。

回顧案發過程，警方當時接獲通報，在台北民生東路三段某停車場發生傷害事件，夏天倫突然遭到攻擊，不僅手臂有傷、眼部腫脹，同行女性也受波及，疑似眼睛被噴辣椒水感到不適，後來兩人雙雙送往馬偕醫院治療。而警方隨即掌握嫌犯特徵跟行蹤，已經逮捕一名案發後回到現場的嫌犯，並查扣刀械一把、鐵棍及2瓶辣椒水，並持續追查其餘嫌犯去處。

更多中時新聞網報導

《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃