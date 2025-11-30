夜店大亨夏天倫控前妻私拿百萬撫恤金 松山停車場遭兩名黑衣人攻擊
社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導
夜店大亨夏天倫，上週才開記者會，指控前妻私自拿走百萬紅包錢與撫恤金，雙方恩怨鬧上檯面！沒想到今天（週日）晚上，夏天倫與女友，在台北松山民生東路一處地下停車場，遭兩名黑衣人攻擊！夏天倫左手遭砍，出現15公分的刀傷，女友也同樣遭受波及。是否和前妻有關？引起關注。
夜店大亨夏天倫坐在人行道上，左手裹著紗布，一旁就是警車與救護車，原來他遭人砍傷。送醫後，他躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，顴骨附近也有遭毆打後留下的淤青。遭砍傷的左手縫了15針，進行簡單縫合手術後，夏天倫在律師陪同下，虛弱的走出醫院急診室，對於自己遭受攻擊，夏天倫心有餘悸。
夜店大亨夏天倫控前妻私拿百萬撫恤金 松山停車場遭兩名黑衣人攻擊。（圖／民視新聞）
夜店大亨 夏天倫：「我沒有任何的在生意上有任何的糾紛，兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時後眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是刀(攻擊)。我其實替我的孩子的安全蠻擔心的，我也替台北市正常人蠻擔心的。」
事發就在台北民生東路三段上，週日傍晚六點多，夏天倫與女友，打完室內高爾夫球後，前往大樓地下停車場牽車，突然遭兩名黑衣人攻擊！對方先兩人，狂噴辣椒水，再拿出刀棍攻擊！夏天倫左手臂被砍傷，女友遭到波及。但怎麼這麼巧，夏天倫之前才開記者會控訴前妻黃廉盈，離婚後三個月內，拿走220萬元紅包及相關撫卹金，但最後法院以證據不足，判前妻黃廉盈不起訴處分。沒想到幾天後，夏天倫就遭人攻擊。
夜店大亨夏天倫周日晚間在松山一處停車場遭兩名黑衣人攻擊。（圖／民視新聞）
夏天倫委任律師 余韋德 vs. 記者：「(會不會覺得說是因為你才開完記者會？) 我覺得這部分 我們就不方便說明，因為這個部分我們就不做過多的臆測，那其他的部分就留待我們警方進一步的調查。」記者vs.嫌犯：「預謀的嗎？」警方目前逮到一名嫌犯，正擴大調閱監視器畫面，要逮另一名同夥，究竟犯案動機為何？有待釐清。
原文出處：夜店大亨夏天倫控前妻私拿百萬撫恤金 松山停車場遭兩名黑衣人攻擊
更多民視新聞報導
「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 外界猜測：恐與「這人」有關
最新／砍傷「夜店大亨」夏天倫 嫌犯抓到了
台南女疑遭侵犯…6惡煞抱不平「押惡狼套狗鍊拖行」私刑凌虐3小時
其他人也在看
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 2 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 9 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 9 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 4 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 13 小時前
國道上前車後座"摔出人" 幸後車駕駛急煞車沒釀禍
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導有民眾開車在國道一號上，結果前方車輛後座，突然摔出一名男子，還好大家緊急閃避踩剎車，才沒將人直接輾過，畫面曝光網友質疑，莫非是睡著誤觸車門才會摔出，警方也要調閱監視器，釐清狀況。一名男子在國道上摔出車外，後方駕駛都嚇壞。（圖／爆料公社）好幾輛汽車在國道上行駛，只見前方白車車門突然掉出一個人。目擊駕駛說，叭唉唷唉唷唉唷，小心小心欸小心，那人被丟出來喔。開在一旁都黑車趕緊往旁邊閃，後方來車也全嚇傻，摔出車外的男子躺在地上，沒幾秒後自行起身還不忘整理服裝，驚險畫面讓網友直呼，這乘客是睡覺睡到車門打開嗎？民眾：「跟司機有什麼生氣了啊，然後他就開門就。」民眾：「被綁架然後他逃生自己脫逃，可能突然手去扶一下或怎麼樣，不然就是掙扎，不管那是在那裡反正我就是要逃離這裡。」民眾：「跟車上的人有仇吧所以被丟下來吧。」車商表示為了防止掉落車外除了繫好安全帶，也可以多加安全鎖。（圖／民視新聞）事發地點就在國道一號北向353.7公里處，一個活生生的人竟掉在高速公路上，警方表示沒有接獲報案，至於乘客是睡著不慎掉落，還是涉及綁架等刑案，警方將介入調查。國道警岡山分隊小隊長任國強：「本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。」專業車商提醒，乘客務必繫好安全帶、也要確認門是否有損壞、是否能關緊，若真的怕誤觸門把釀禍，也可以多加一道鎖。車商連紹辰：「現在不管是哪個車款，它只要一行駛車門就會自動上鎖，最主要是繫好後座安全帶，後座這個鎖扣一定要上鎖。」國道上車輛速度都不算慢，人從車上掉落，真的很危險，再看一次驚險影像，還好一旁黑車及時S行閃躲，否則後果難以想像。原文出處：國道上前車後座「摔出人」 警未接獲報案將介入調查 更多民視新聞報導全台最大捷運開發案"十四張站"簽約 引入985億投資財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億越南逃逸移工疑販賣狗肉 白鼻心、山豬也慘遭「毒手」民視影音 ・ 1 天前
當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台
社會中心／綜合報導逃亡14年的重大通緝犯，被押解回台！1999年，台北市天母地區，發生一起街頭砍殺命案，釀成1死2傷，事後，竹聯幫孝堂天母分會副會長〝賴彥翰〞被判刑11年2個月定讞，但入獄前，賴彥翰拿假護照潛逃出境，躲到印尼隱姓埋名，這次，刑事局和印尼警方合作，將他逮捕，押解回台服刑。穿著灰衣外套，一下飛機，就被多名員警上銬逮捕，他是逃亡多年的"重大通緝犯"賴彥翰，過去擔任竹聯幫孝堂天母分會副會長，在26年前犯下殺人案，逃往印尼，如今被遣返回台。"印尼國警國際關係部"官方IG發布新聞，指出「成功逮捕台灣籍通緝犯賴彥翰，逮捕行動於週三在北雅加達公寓展開，經過三天監控，拘捕嫌犯，隨後遣返回原籍國。」而這起殺人案，要從1999年說起。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）騎樓拉起層層封鎖線，地上還留下一大灘血跡，當時20歲的賴彥翰，為了替小弟出氣，持西瓜刀、棍棒，率眾前往尋仇群毆，兩派人馬就在台北天母街頭大開殺戒，過程中，一名19歲呂姓少年傷重身亡。賴彥翰後來被依殺人等罪，判刑11年2個月，沒想到，2011年，賴彥翰入監前，拿假護照潛逃出境，躲到印尼，隱姓埋名做生意，日前因為個資怪異，被印尼警方盯上，跟我國刑事局確認後，確定是台灣通緝犯後，將人逮捕。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）法網恢恢，疏而不漏，通緝犯逃了14年，終究得面對法律制裁。原文出處：當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台 更多民視新聞報導闖紅燈遇警攔查嗆「認識林志穎」離譜藉口全曝光 最後竟是通緝犯台東公務員雇3少女坐檯！遇警臨檢「竟把14歲女塞冰箱」下場曝民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 1 天前
「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著
花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。鏡報 ・ 13 小時前
借菸起口角！ 他借不到菸還被砍「腹流鮮血送醫」
高雄市連2起凌晨糾紛事件，共6人受傷送醫！第一起發生在仁武區，兩派人馬因借菸問題爆發衝突，一名男子持刀劃傷對方腹部。第二起則在新興區，一名酒醉男子與酒店工作人員發生推擠拉扯，導致3人臉部擦挫傷。警方呼籲，遇到爭執時應保持冷靜，切勿因衝動行為造成不必要的傷害。TVBS新聞網 ・ 1 天前
名媛前妻剛開戰！ 「夜店王」夏天倫與女友地下停車場驚傳遭刀砍送醫
夏天倫與黃廉盈過去婚姻關係備受矚目，黃廉盈曾被外界稱為「名媛界大S」。兩人離婚多年，但財務糾紛不斷。近日，黃廉盈公開指控夏天倫惡意扣押其1,400萬元財產，使得豪門恩怨再度登上社會版面。面對指控，夏天倫於本月27日召開記者會反擊，拿出監視影像、照片及法院裁定書作...CTWANT ・ 4 小時前
「夜店大亨」夏天倫與女友北市停車場遇襲 松山警逮1嫌
知名夜店大亨夏天倫今日與女友遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸意識均清楚；目前其中1名凶嫌已被逮捕。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
女高中生冒用黃偉哲照喊放颱風假 法官最終裁定不罰
[Newtalk新聞] 台南一名女高中生在9月樺加沙颱風前夕，於社群平台盜用台南市長黃偉哲照片並發布「台南明天放！」假訊息，引發網路關注。警方依社會秩序維護法移送簡易庭審理。不過，法官認僅憑該則訊息難認定大眾會受到不實資訊誤導，最終裁定不罰。 事件發生於今年9月21日傍晚。台南一名女高中生在社群平台Threads上貼文「明天 後天，台南放！」並使用市長黃偉哲照片當大頭貼。貼文一出即引起討論，不少網友提醒可能導致誤信。警方依社會秩序維護法傳喚稿高中生家長到案。她向警方坦承帳號由她本人使用，因看到網路上有人po類似內容，又期待放假，才會未查證真實性，就好玩跟風發文。被提醒後她立即刪文並更換頭像。 新市簡易庭審理後指出，社維法中所指「散布謠言」的成立，除了內容與事實不符，還須具備行為人在「主觀上意圖影響公共秩序或安寧」，並引發恐慌。法官認為，女高中生的行為雖為不妥，但考量到她尚未成年、思慮不周，只是出於玩笑心態跟風惡搞，加上她在網友提醒後馬上刪文，未造成社會混亂。其中有網友留言「很多事是不能開玩笑的」，這表示民眾仍可透過公告與新聞查證訊息，可見社會秩序沒有因為放假的假消息而混亂，所以不符合社新頭殼 ・ 1 天前
「公運咆哮帝」大鬧公車、台鐵 身分是6條通緝犯
昨（29）日新北市有男子連續在公車、火車咆哮大鬧，警方到場處理，發現他竟然身揹6條通緝，立刻將人解送歸案。目擊民眾表示，當時男子不停抓陌生人聊天，如果不理會，就會被他咆哮，有人甚至被他的大嗓門嚇到跳起來，回想起來還餘悸猶存。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
賣京華城土地涉「左手換右手」套利 沈慶京7百萬交保｜#鏡新聞
台北地檢署追查威京集團主席沈慶京，涉嫌指示中石化溢價30億元買京華城土地，28日首度約談沈慶京到案說明，經訊問後，以涉犯《證交法》非常規交易等罪，諭令700萬元交保。鏡新聞 ・ 1 天前
國光客運駕駛多受害! 竊賊伺機下手偷錢 警全力追查
社會中心／綜合報導假扮乘客大膽行竊！國光客運1819客運，往返台北車站與桃園機場。由於客運開到終點站時，駕駛都會下車協助旅客搬運行李。就有竊賊，趁著空檔，跑到駕駛座偷竊司機的財物。根據了解，有不少客運駕駛，都碰過類似情形。目前警方調閱監視器，展開調查，將全力揪出這名竊賊。身穿黑上衣、黑長褲的男子，坐在駕駛座旁的地板上。趁著司機停車幫乘客取行李的時候，他不斷來回東張西望。下一秒，竟伸出左手，把放在門邊的錢包拿走。小錢包裡沒有錢，嫌犯還不死心，把目標轉移到座位後方，取出一疊鈔票，迅速收進口袋。整個過程看似相當熟練，司機懷疑，他根本就是個慣竊。事發就在週六下午兩點多，國光客運1819路線公車。當時車輛，從台北車站開往桃園機場，沒想到卻有竊賊，假扮乘客，順手牽羊。辛苦工作一天，司機下班卻發現，錢包裡的4千元，怎麼不翼而飛，氣得報警處理。一名男子，趁駕駛協助旅客搬運行李，大膽行竊。（圖／翻攝畫面）受害駕駛表示，他就是上車的時候，在車上趁我們在機場載客的時候，他偷錢。警方獲報後，轉由航警局偵辦中，客運公司也將加強向駕駛員宣導，注意自己的財務保管！客運駕駛長表示，我們隨身的物品，大部份都不會很貴重啦，我錢包一定隨身攜帶，(貴重的)東西我們站上都有準備內務櫃，有上鎖的內務櫃。一名男子，趁駕駛協助旅客搬運行李，大膽行竊。（圖／翻攝畫面）部分公車駕駛旁，都有附可上鎖的鐵盒。就怕是被慣竊盯上，警方已展開追查，盡快揪出這名囂張的竊賊。原文出處：國光客運駕駛多受害！ 竊賊伺機闖駕駛座下手 警全力追查 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案我身體撐不下去了！79歲男弒母自首 他疑照護崩潰釀悲劇民視影音 ・ 5 小時前
驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友
南部中心／綜合報導國道一號楠梓路段，日前有民眾開車上路，前車的後座，突然摔落一名男子，後方轎車緊急煞車，才沒有釀成重大事故，但警方深入追查，發現掉落車外的洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，當天要北上到嘉義，找現任女友當保證人，處理債務問題，洪男不願意，才會跳車逃逸。警方將通知車上4人到案說明，釐清案情。目擊民眾表示，看到路肩停了一輛轎車，車上兩名男子下車後逆向往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。（圖／臉書@壞波妞の旅行食踨提供）國道上，車流順暢，突然間，前方好幾部轎車急踩煞車，原來是中間車道站了一名男子，右前方路肩更停了一輛銀色轎車，兩名男子下車往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。目擊駕駛盧先生表示，就看到路肩有一台白色的Altis，就兩個人下車就開始往後狂奔，我就覺得很奇怪，因為一般來說他也沒有放車輛故障的三角標示，我就想說奇怪他們兩個在跑什麼。國道洪姓男子離奇跳車的驚魂事件，警方深入追查發現背後疑似有債務糾葛。（圖／爆料公社提供）時間往前回推，男子不明原因摔落車外，當時一旁轎車嚇到，全往旁邊閃，還好他過沒幾秒自行爬起身，只是後方駕駛目睹驚險瞬間，被嚇壞了，更懷疑案情不單純。目擊駕駛盧先生表示，網友的留言有看到好像是說有債務糾紛啦，就是從後座開門，要逃走的樣子，他是被挾持的，那兩個人下車應該就是要追他的。事發地點就在國道一號北向353.7公里處，原以為單純是後座乘客睡著，不小心滾落車外，但警方追查，發現摔落的64歲洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，前女友不滿洪男，拿她的房子抵押貸款，要求洪男處理債務，當天原本要到嘉義找現任女友當保證人，但洪男後悔，才會跳車逃逸。國道警岡山分隊小隊長任國強表示，本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。究竟洪男是否涉及債務問題，警方將傳喚4名相關人士，到案說明，釐清案情，但因為私人糾紛，隨意在國道上跳車逃逸，危險行為真的不可取。原文出處：驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友 更多民視新聞報導陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了毒品通緝犯謊稱"未帶證件" 警二度攔查竟心虛落跑5失聯移工跳車逃逸! 熱心民眾指引助警逮人民視影音 ・ 9 小時前
為兒買家具欲領300萬 員警.行員勸說阻婦遭詐
北市一名婦人，日前到銀行臨櫃，聲稱要替兒子購買家具，一口氣要提領300萬，行員察覺有異通報警方，員警到場後，發現這是詐騙集團慣用話術，在耐心勸說下，成功讓婦人打消提領念頭。 #詐騙集團#慣用話術#阻婦遭詐東森新聞影音 ・ 9 小時前
夜店"上廁所"起衝突 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導週末夜信義區再爆衝突！週日凌晨3點多，一名21歲的周姓男子，跟朋友到夜店狂歡。過程中，疑似因為出入廁所的動線問題，跟一名紐西蘭籍的男子爆發衝突。雙方被業店安管人員請出場。沒想到，倆人在店外計續吵，最後雙雙都被帶回警局。凌晨時分，信義區街頭依舊鬧哄哄，不少民眾在一旁圍觀，因為不久前，兩名男子，在夜店內大打出手，警方獲報立即到場。只見兩人渾身酒氣，情緒依舊很激動，員警只好大聲喝令，要他們乖乖配合。雙方人馬隔空互嗆，誰也不讓誰，警方趕緊上前，把人架開。事發就在台北市信義區，週日凌晨三點多，21歲的周姓男子，跟朋友來到一間夜店狂歡。過程中，跟一名24歲的紐西蘭籍的男子，因為出入廁所動線問題，爆發口角。過程中，一言不合，演變成肢體衝突，當場被夜店安管制止。事後兩人也被帶回警局，雖然雙方互不提告，最後還是被依社維法送辦。週末深夜，信義區夜店再傳衝突事件。（圖／翻攝畫面）信義警分局三張犁派出所所長陳右霖表示，警方接獲報案後，立即到場了解，係本國籍及紐籍違序人，因出入廁所動線問題，發生口角爭執，過程中兩名男子發生推擠，且有肢體衝突。原本到夜店狂歡，卻因為一時衝動，爆發衝突，下場就是到警局報到。週末深夜，信義區夜店再傳衝突事件。（圖／翻攝畫面）原文出處：夜店「上廁所」也能吵？ 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮 更多民視新聞報導喝到斷片! 女睡昏在計程車上 2警化身保母護送回家夜店女公關遭亂刀猛砍奪命！ 北檢依殺人罪起訴前男友劉柏葳夜店女公關之死 凶徒前男友殺人罪起訴民視影音 ・ 5 小時前