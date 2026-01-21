夜店大亨夏天倫遇人持刀襲擊！27歲嫌犯後急自首 今遭北檢起訴

夏天倫案林嫌被起訴。（圖／翁靖祐攝）

夜店大亨夏天倫去年11月30日和女友步行至停車場時，被2名嫌犯持凶器上前襲擊，2人雙雙被送至醫院治療，後續名為林宇鈜（27歲）的兇嫌在犯案以後，自行前往派出所自首，於12月1日被移送至北檢複訊，並聲押獲准。全案在歷經將近1個月的偵查以後，北檢依傷害罪起訴林宇鈜。

回顧本案，11月30日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到2名男子持辣椒水衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫左手被割傷，和同行的女友皆有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。

犯案後，林宇鈜先是到派出所自首，警將其逮捕後，再至涉案車內尋獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。據了解，林宇鈜和另名共犯在案發當天中午，就至夏天倫內湖住家附近埋伏，並一路尾隨夏天倫直至晚間才出手攻擊，後續林宇鈜自首以後遭法院裁定羈押禁見。

林宇鈜到案後供稱，自己曾在夏天倫經營的夜店工作，因無故遭到資遣而挾怨報復，當晚才找朋友想給夏男一個教訓，但他對刀械來源交代不明，僅稱是和朋友借車後，車上本就有這些刀械，至於另一名友人，他只知道對方叫「阿源」。

台北地檢署12月5日召開偵查庭，傳喚夏天倫作證，在偵查庭結束以後，夏天倫接受媒體訪問時表示很感謝檢察官松山分局以及內湖分局這麼積極的面對此案，而夏天倫稱林嫌在犯案過程中，最令他感到驚訝的部份是無論是犯案前、犯案後的SOP都和館長槍擊案一樣，更奇怪的是連館長槍擊案的槍手所用的律師樓，和黃廉盈所用的律師樓是一樣的，而這也讓他感到不安。

