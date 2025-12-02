夜店大亨夏天倫遇埋伏遭刺傷 「疑前員工不滿」發聲駁斥

夏天倫遇襲疑勞資糾紛，急發官方聲明。（圖／羅永銘攝、YouTube 中天新聞）

「夜店大亨」夏天倫11月30日驚傳遭人攻擊，且左手臂被利器劃出約15公分長的傷口，同行女伴也疑似受辣椒水波及，經送醫治療後均無大礙。而警方日前已逮捕一名嫌犯，且該嫌犯稱曾為夏天倫旗下員工，但夏天倫12月2日發表正式聲明，澄清與嫌犯並無勞雇關係。

夏天倫2日在社群發表官方聲明，澄清近期遭逮捕的嫌犯並未在他所經營的場所任職，「他（嫌犯）絕非、也從未是我方的任何形式員工」，表示旗下公司新進人員皆需通過嚴謹的審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，因此清楚證明嫌犯與他並無勞雇關係。

另外，夏天倫指出，嫌犯涉嫌預謀伏擊，且疑似殺害未遂，「其行為疑似具備計畫性的犯罪行為。此為目前偵查單位所掌握的客觀事實」。最後，他強調對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈譴責，「我深深感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁」。

回顧案發過程，夏天倫當時在台北某健身房運動，前往停車場牽車途中，突然遭受攻擊，嫌犯攻擊完就迅速離開，當事人沒看清楚使用何種武器，便在路邊等待警方、救護車到場調查。後來，警方逮捕一名案發後回到現場的嫌犯，並查扣刀械一把、鐵棍、2瓶辣椒水，該嫌犯辯稱與夏天倫是勞資糾紛，目前已被警方聲請羈押禁見，至於是否有其他嫌犯，全案仍在追查當中。

