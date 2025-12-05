夜店大亨夏天倫遇襲後出庭作證！ 稱這2件事和館長槍擊案相同

夏天倫作證結束後接受媒體訪問。（圖／翁靖祐攝）

擁有夜店大王之稱的夏天倫11月30日晚間6時許與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場時，突然遭到2名男子衝上前持兇器襲擊，兩人雙雙被送至馬偕紀念醫院。其中1名林姓犯嫌犯案後，便前往派出所自首，警方於12月1日下午訊問完畢後將其移送北檢複訊，訊後裁定羈押禁見，北檢於今日召開偵查庭，夏天倫則以被害人的身分出庭。

目前此案仍處於偵查階段，北檢今日召開偵查庭，傳喚夏天倫作證，在偵查庭結束以後，夏天倫接受媒體訪問時表示很感謝檢察官松山分局以及內湖分局這麼積極的面對此案，而夏天倫稱林嫌在犯案過程中，最令他感到驚訝的部份是無論是犯案前、犯案後的SOP都和館長槍擊案一樣，更奇怪的是連館長槍擊案的槍手所雇用的律師，也和黃廉盈所雇用的律師也是同一位。

不過當媒體進一步詢問夏天倫，覺得此案是否和黃小姐（黃廉盈）有關時，夏天倫卻沒有回答，並在律師的陪同下頭也不回地現場離開。

回顧整起事件，11月30日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到2名男子持辣椒水衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫左手被割傷，和同行的女友皆有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。

犯案後林男先是到派出所自首，警將其逮捕後，再至涉案車內尋獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。據了解，林男和另名共犯在案發當天中午，就至夏天倫內湖住家附近埋伏，並一路尾隨夏天倫直至晚間才出手攻擊，後續林男自首以後法院遭裁定羈押禁見。

