夜店大亨夏天倫遭伏擊！左手臂「15公分刀傷」曝光 警方逮到1兇嫌

「夜店大亨」夏天倫今（30）日傍晚在台北市民生東路三段一處大樓地下二樓停車場遭伏擊受傷。當時夏天倫正與女友準備牽車離開，卻突然遭2名疑似事先埋伏的男子持利器及辣椒水攻擊，行凶後立即駕車逃逸，其中一名兇嫌已被警方逮捕，另名共犯仍在追緝中。

「夜店大亨」夏天倫今（30）日傍晚遭伏擊受傷，警方已逮捕一名兇嫌。（圖／翻攝IG／@hsia_alan）

據松山分局表示，民有派出所警方於晚間6時許接獲報案後趕抵現場發現共有兩名傷者，包括43歲的夏天倫，他左手臂遭割傷，刀傷長達15公分，右手與眼部腫脹；同行的33歲女子眼部瘀腫。兩人皆意識清醒，被送往馬偕醫院治療。

警方立即調閱周邊監視器，迅速掌握涉案人士動向，目前已成功逮捕其中一名嫌犯，同時查扣一把刀、一支鐵棍及兩罐辣椒水等作案工具；另外一名共犯仍在追緝當中。松山分局強調，將持續追查其餘嫌疑人，全力釐清本案全貌。

