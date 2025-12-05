社會中心／綜合報導

夜店大亨夏天倫，日前在停車場，遭兩名男子拿刀子棍棒攻擊，其中林姓嫌犯落網後，遭到羈押禁見，今天(5)上午北檢，傳喚被害人夏天倫出庭應訊，了解案發經過，一併查明夏天倫，有無與人結怨，追查幕後主使者。

夜店大亨夏天倫，梳起油頭、一身西裝，在律師陪同下，來到台北地檢署出庭應訊，而這也是他在停車場遭2名惡煞砍傷之後，再度現身鏡頭前，檢察官除了釐清案發經過，一併要調查被害人夏天倫，有無與人結怨。夜店大亨夏天倫：「我相信現在警方檢察官，還有我的律師大家那麼努力，就是要證明給社會大眾邪不勝正。」夏天倫遇襲後第五天，地檢署火速在5號開庭，傳喚夏天倫到案協助釐清案情，因為至今為止，只有一名嫌犯投案，另一人還在逃，而他們又是受誰指使，依舊疑點重重。夜店大亨夏天倫：「我覺得這整個事情對我來說最驚訝是這個林姓嫌犯他犯案前的SOP，跟犯案後的SOP，跟館長的槍手一模一樣，那更奇怪的是館長的槍手用的律師樓，跟黃廉盈用的律師樓也是一模一樣的，這個讓我很不安。」

廣告 廣告





夜店大亨夏天倫遭惡煞砍傷 赴北檢開庭共犯尚未落網

夜店大亨夏天倫遭惡煞砍傷 赴北檢開庭共犯尚未落網（圖／民視新聞）

回顧整起案件，上個月30號，林姓嫌犯就和另一名同夥，先到夏天倫內湖的住家埋伏，隨後又尾隨到松山區，趁夏天倫準備從停車場離開時下手，但林姓嫌犯投案後，說詞反覆，起初說只是臨時起意，又改口是夏天倫的前員工，因為有勞資糾紛才行兇，但夏天倫駁斥，嫌犯根本就不是員工，雙方沒有交集。記者vs.林姓嫌犯（12.02）：「真的有在夏天倫的夜店工作過嗎，為什麼說人家資遣你才犯案。」









夜店大亨夏天倫遭惡煞砍傷 赴北檢開庭共犯尚未落網

夜店大亨夏天倫遭惡煞砍傷 赴北檢開庭共犯尚未落網（圖／民視新聞）

夜店大亨遇襲，背後動機以及嫌犯受誰指使，檢警除了找來夏天倫說明，也將持續尋找共犯下落，揪出幕後藏鏡人。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：夜店大亨夏天倫遭惡煞砍傷 赴北檢開庭共犯尚未落網

更多民視新聞報導

淡水車禍！混凝土車煞停不及連環撞 3人皆送醫

夜店大亨遇刺水很深？夏天倫懼喊「我很不安」：SOP如同館長槍擊案

13隻貓疑遭虐待慘死！北市女拎「兩袋貓屍」被抓包

