夜店大亨夏天倫遭持刀、鐵棍攻擊濺血 痛批治安差

夜店大亨夏天倫於11月30日晚間在台北市一處停車場遭到預謀埋伏攻擊，被兩名黑衣人持刀械、鐵棍和辣椒水襲擊，手臂留下15公分長的刀傷，同行女性友人也受到波及。案發後，林姓嫌犯已至派出所投案，警方調查發現兩名嫌犯早在當日中午就在夏天倫住家外埋伏，顯示這起攻擊事件是有預謀的行動。夏天倫事後表示將提告殺人未遂，並強調他在生意上並無任何糾紛。

林男持刀砍傷夏天倫逃逸，後赴派出所投案。（圖／TVBS）

事發當晚，夏天倫與女性友人打完高爾夫球後遭到攻擊。監視器畫面顯示，犯案後開車的林姓嫌犯身穿一身黑色衣服，徒步逃離現場，但後來到派出所投案。夏天倫委任律師余韋德表示，夏天倫在停車場突然遇到不明的黑衣人士襲擊，目前手臂有長達15公分的刀傷。警方調查發現，這起攻擊事件是精心策劃的。兩名嫌犯早在中午12點就出現在夏天倫住家外埋伏，到下午3點時尾隨他出門打高爾夫，晚上6點當他要離開牽車時，便使用刀械、鐵棍和辣椒水進行攻擊。夏天倫於6點09分報警，共犯隨即離開，而林姓嫌犯約在6點50分左右前往投案。

松山分局偵查隊長許文鋒表示，林姓嫌犯後續到民有所表明要自首，警方帶他返回現場，調閱相關資料包括錄影監視器畫面，確認他是作案的犯嫌，派出所就給他實施現行犯逮捕。事件發生後，夏天倫在社群媒體表示，他沒有影射任何人，但不管這個案子是誰指使，只要針對到他的家人、親友，他都會挺身而出。他同時控訴，嫌犯最初是拿著利器朝他的頸部攻擊，質疑對方想要致人於死，幸好他用手擋住才沒有大礙，因此提告殺人未遂。事後夏天倫走出醫院時，全身上下血跡斑斑，手臂也包著紗布，表情還有些驚魂未定。

