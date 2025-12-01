夜店大亨夏天倫遭砍 年輕兇嫌涉殺人未遂傍晚移送北檢

涉嫌砍傷夜店大亨夏天倫的男子林宇鋐，在傍晚被警方移送台北地檢署偵辦。呂志明攝



夜店大亨、美商Supperclub創始人夏天倫，昨(11/30)日晚間於台北市民生東路與敦化南路附近停車場，與女友準備取車時，遭兩名黑衣男子埋伏攻擊，導致眼部受辣椒水灼傷，左手臂遭砍傷約10至15公分。台北市警局松山警分局獲報後迅速展開調查，同時將自行投案的兇嫌林宇鋐在今(12/1)日傍晚依殺人未遂等罪，移送台北地檢署偵辦。

當林男被移送北檢時，記者問他：你真的有在夏先生的店工作過嗎？為什麼說是他資譴你才犯案？」對於記者的提問，林男始終低著頭不發一語。檢察官稍後才對林男進行複訊，由於仍有共犯在逃，全案仍是疑點重重，為了釐清案情，檢察官不排除向法院聲請羈押。

林姓兇嫌與同夥11月30日持刀攻擊夏天倫。資料照。翻攝自夏天倫Threads

據了解，夏天倫昨日下午在松山區某高爾夫練習場活動後，與女友前往停車場取車，未料遭到兩名黑衣人持辣椒水及刀棍突襲。嫌犯先以辣椒水攻擊夏天倫及其女友臉部，隨後以刀棍對夏天倫進行暴力攻擊。夏天倫左手臂受刀傷，當場血流不止，女友則眼部腫脹。事發後，兩名嫌犯迅速駕車逃逸。

夏天倫被人襲擊砍傷手臂，在IG曬出當時報警及就醫照片。資料照。翻攝夏天倫IG

案發約一小時後，27歲林姓男子在律師陪同下，攜帶作案工具至松山分局民有派出所投案。他供稱曾在夏天倫經營的夜店工作，因待遇不佳且無故遭資遣，心生怨恨，因此找友人埋伏攻擊。

然而，警方對其供詞存疑。林男對共犯身分及作案工具來源交代不清，僅稱刀械為朋友車內原有物品，警方懷疑案情不單純，將繼續追查在逃共犯，同時釐清案件始末。

夏天倫再爆前妻夏黃廉盈的料。資料照。翻攝Alan Hsia臉書

夏天倫不僅是夜店大亨，感情生活也頗為豐富，4年前夏天倫與前妻、「名媛版大S」黃廉盈離婚，去年8月間，夏天倫突在社群平台「Threads」爆料，指前妻偷拿小孩的紅包、出軌光頭男、拿他給的家用錢去做整型手術，黃女認為名譽受辱提出告訴。

台北地檢署調查後認為就算夏男爆料的內容為真，但這些事實均與公益無關，僅涉及告訴人的私德，因此依《刑法》加重誹謗罪起訴，目前全案仍在台北地院審理中。

