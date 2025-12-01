夜店大亨夏天倫驚傳被砍 嫌犯供稱「前員工不滿被開除」

社會中心／綜合報導

夜店大亨〝夏天倫〞，上週針對財務問題，出面指控前妻，沒想到週日晚上，他和女友遭到兩名黑衣人攻擊，夏天倫左手被砍出一道15公分的傷口，一度傳出，他懷疑是前妻教唆犯案，但事後又發文強調，沒影射誰是背後主謀，還說自己為朋友擋了一刀，至於嫌犯則供稱，是夏天倫的前員工，不滿被開除才行兇。

一名黑衣人，迅速從地下停車場，跑了出來，身影就這麼消失在巷子裡，被砍傷的夜店大亨夏天倫，左手皮開肉綻，立刻送醫包紮，做完筆錄後，依舊驚魂未定。夜店大亨夏天倫表示「我在生意上沒有任何的糾紛，我只是去打個球去車上的時候，就被兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，因為我那時候眼睛看得不是很清楚，所以（不知道）用棒子還是刀（攻擊）。」

夜店大亨夏天倫驚傳被砍傷！ 黑衣人稱「無故被離職」才行兇

黑衣人案發後 迅速逃離案發現場（圖／民視新聞）

躺在病床上，衣服上還能看到血跡，臉部因為被噴辣椒水雙眼紅腫，據傳，對方持刀朝夏天倫左頸攻擊，他本能反應、伸出左手抵擋，因此被劃出一道十五公分的傷口，律師認為，這根本是殺人未遂。夜店大亨夏天倫表示「我其實替我的孩子的安全滿擔心的，我也替台北市正常人滿擔心的，我覺得治安真的是有夠差。」因為財務糾紛，夏天倫上週才出面控訴名媛前妻黃廉盈，短短幾天，就被攻擊，引發聯想，夏天倫深夜發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，只要針對親友，都會挺身而出，為他擋刀，更巧的是，夏天倫最近才收到私訊恐嚇，要他的家人平安健康。夏天倫委任律師余韋德表示「目前嫌犯似乎是手機裡面，資訊都是空白的，只有律師的電話，這就已經非常地不尋常了。」

案發停車場地板 還遺留辣椒水潑灑水痕（圖／民視新聞）

案發停車場地板和牆壁，還留有辣椒水，週日晚間六點多，夏天倫與女友，前往大樓地下停車場牽車，被埋伏的兩名黑衣人攻擊，傳出嫌犯自稱是夏天倫夜店的前員工，不滿無故遭開除才行兇。夏天倫委任律師余韋德表示「夏先生這邊經營的公司，甚至整個集團，似乎都沒有嫌犯這個人的存在，再來就是就我們所知，近年也沒有所謂資遣員工的狀況。」林姓嫌犯案發後主動到案，聲稱「被離職」才找朋友一起動手，供詞明顯避重就輕，疑點重重。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

