夜店大亨夏天倫驚手臂遭砍！女友傷勢曝 他親發聲疑：與前妻黃廉盈有關

社會中心／施郁韻報導

夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹。（圖／翻攝自IG @hsia_alan）

台北市信義區多家知名夜店品牌創始人夏天倫，有「夜店大亨」之稱，昨（30）日下午6時16分在台北市松山區民生東路三段遭砍傷，當時夏天倫與女友在地下1樓停車場遭2名兇嫌持利器襲擊，他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，在一旁的女友也受傷，眼部腫脹，雙雙被送往馬偕醫院。

43歲夏天倫遭攻擊當下，與女友準備離開健身房，到達停車場取車，沒想到遭凶器猛力砍，左手臂遭切割，右手臂、眼部腫脹受傷。夏天倫33歲女友受到波及，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，被送至醫院治療，目前並無生命危險。

警方初步了解，犯案地點位於在台北市民生東路三段156號的地下2樓停車場。夏天倫向警方稱，當時無警覺，攻擊後迅速消失，他也不認識兩名行凶男子，對於身分、動機等，仍待進一步追查。據悉，行兇2名男子疑似早已埋伏在該處。

由於夏天倫日前才因與「名媛界大S」前妻黃廉盈爆發財務糾紛，指控對方脫產，再聲請假扣押，黃廉盈也在社群發聲開嗆，兩人躍上新聞版面。夏天倫向警方說明：「懷疑事件與前妻有關。」該事件與雙方恩怨是否有關聯，仍待警方釐清。

警方掌握涉案人士特徵與動向，迅速逮捕一名嫌犯。（圖／翻攝畫面）

警方掌握涉案人士特徵與動向，迅速逮捕一名嫌犯，並查扣刀一把、鐵棍一支及2罐辣椒水。松山分局強調，將持續釐清犯案動機及追查其餘共犯，全力偵辦此案。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

