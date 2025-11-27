夜店大亨戰名媛前妻黃廉盈 被指討1400萬贍養費搞假扣押 夏天倫首度現身反擊

夜店大亨夏天倫首度出面駁斥為贍養費進行假扣押。顏凱勗攝

「夜店大亨」夏天倫與名媛前妻黃廉盈之間的離婚風暴越演越烈，黃女日前在社群媒體槓上前夫，暗指夏為索取1400萬元贍養費，不惜聲請假扣押她名下財產，引爆網路熱議，然而夏天倫今（27日）首度出面還原真相，強調根本與贍養費無關，「全部都是為了家人的壓歲錢被偷走！」更痛批前妻在收到民事開庭通知後立刻「把房子抵押給老爸」，法院才會認定有脫產疑慮，依法執行假扣押。

司法事務官等人查扣數十個愛馬仕柏金包。翻攝畫面

夏天倫指出，離婚後整理財物時，發現保管的220萬元與多年紅包遭打開、部分金額不明去向。他說，前妻當時承認曾取走60萬元，但其餘金額未返還，使他感到壓力與疑惑，因此陸續提出竊盜與不當得利告訴。然而相關刑事部分，最終因證據不足遭檢方不起訴，案件焦點便回到民事財物糾紛。

廣告 廣告

黃廉盈的保時捷Taycan電動車也遭假扣押。翻攝畫面

他說，在民事不當得利案於今年6月收到開庭通知後，意外發現前妻隨即於隔月，將名下唯一不動產設定最高限度抵押權5000萬元給父親。「很明顯就是要交給家人，我看到調出的資料後非常震驚。」他強調，這才是他立即聲請假扣押的原因，「從頭到尾和什麼贍養費無關」。

這波假扣押執行約查扣100多萬等值物品。翻攝畫面

法院審酌後，認定前妻確有脫產風險，因此核准假扣押聲請。本月25日上午9時，由司法事務官率執行員、書記官前往前妻位於民權東路六段住處執行，扣押上百萬元等值資產，包括20多個精品鉑金包、愛馬仕包、一輛保時捷及約50萬元現金。夏天倫說，法院核准的債權額度約百餘萬元，執行也未超額查封，「過程完全依法」。

夏天倫強調並非為贍養費，而是因壓歲錢遭竊才憤而提告。顏凱勗攝

對於外界質疑他藉假扣押逼前妻談判贍養費，他再次否認，表示民事請求金額約四百多萬元，而假扣押僅核准百餘萬元，證明法院認定範圍極為明確。他強調：「這不是婚姻糾紛的延伸，更不是為了贍養費，而是我主張的財產權益。」



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／台消防專家揭「外燒內」是致命點 關窗、毛巾堵縫都沒用

香港宏福苑大火／獨特百年文化遺產助長火苗 結構技師點破竹編鷹架「助燃三大關鍵」

北市知名飯店驚見黑衣人聚集 大聲公撒冥紙又丟雞蛋討800萬裝潢款