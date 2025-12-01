夜店大亨才和「名媛界大S」前妻撕逼 夏天倫突被砍濺血送醫

【緯來新聞網】「夜店大亨」夏天倫與女友昨（11/30）遭人持刀攻擊，手臂遭切割濺血，與女友還受到辣椒水攻擊眼部嚴重腫痛，救護人員到場協助清洗後，送往台北馬偕醫院治療。

夏天倫貼出就醫照。（圖／翻攝夏天倫Threads）

47歲夏天倫家族在台北市信義區有多家夜店，有「夜店大亨」之稱，與黃姓女友昨在松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，傍晚從地下停車場駕車離開時，突遭至少2人持刀棍、辣椒水攻擊。



針對昨天事件，警方封鎖現場，組成專案小組追查，27歲林姓男子重回案發現場坦承犯案、稱要自首，警方比對犯嫌特徵吻合，當場逮捕林男。

夏天倫（左）曾邀請Bruno Mars到自家夜店快閃演出。（圖／翻攝夏天倫臉書）

這起案件巧合的是，夏天倫與前妻、「名媛界大S」黃廉盈才互控竊盜、爭搶撫養費，並於日前開記者會澄清，因此警方不排除他是遭報復。他昨也發文稱未影射任何人，「不管是誰指使，只要針對我家人，我都會挺身而出」。



夏天倫事後在個人Threads貼出在醫院治療的照片，發文表示沒影射任何人是背後的主謀，但不管是誰指使的，只要針對他的家人或親友，都會挺身而出，就像今天為朋友擋一刀，感謝以色列防身術教練、警方、還有耶和華不斷的疼愛，



林姓嫌犯則稱，曾在夏天倫店內工作，因曾遭夏酸言酸語、心生不滿，所以犯案，對於現場留下的證物、作案細節等交代不清，警方對其說法態度保留，仍暫不排除其他可能；由於夏天倫事後提告，全案目前朝殺人未遂罪方向偵辦。

