夜店大亨爆料「名媛界大S」前妻偷吃、整型！ 4網紅瞎挺挨告「結果曝光」

夏天倫與前妻夏黃廉盈。資料照。翻攝Alan Hsia臉書



有「名媛界大S」之稱的黃廉盈與夜店大亨夏天倫4年前離婚，去年8月間，夏天倫突在社群平台「Threads」爆料，指前妻偷拿小孩的紅包、出軌光頭男、拿他給的家用錢去做整型手術，當時有4名網紅相挺，在Threads上發表自己的看法，指責黃廉盈的不是，黃女認為名譽受辱，對4名網紅提出妨害名譽告訴，但台北地檢署調查後認為4人罪嫌不足，處分不起訴。

不過夏天倫爆料黃廉盈的部分，北檢調查後認為就算夏男爆料的內容為真，但這些事實均與公益無關，僅涉及告訴人的私德，在去年12月18日依《刑法》加重誹謗罪起訴，目前全案正在台北地院審理中。

廣告 廣告

黃廉盈22歲未婚懷孕，嫁給夏天倫後冠上夫姓，婚姻維持12年後閃電結束，當時稱是好聚好散。未料去年8月底到9月中旬，夏天倫在社群平台「Threads」PO出多篇文章，先指自己父親多年來給孫女們的紅包，累積約280萬元，黃廉盈卻趁著孩子出國時偷走。

夏天倫還用粗鄙的諧音稱呼前妻，爆料2021年認識「光頭男」，「光頭男」給她珠寶當見面禮，自此開始100多天不回家又不離婚，因為光頭男還沒上鉤。另外又爆料前妻拿他給的家用錢去做整型手術，害他付了一堆遲繳的罰款。

夏天倫PO出文章後，有4名吃瓜小網紅，想信其說法，也在Threads上發表高見，紛紛指責黃女的不是，黃女認為名譽受損，對這些發表高見的網紅提出告訴。

檢察官調查後認為，這4名網紅因為相信夏天倫的說法，並且呼應他的PO文，且並沒有虛捏其他事實，因此認為4人並無妨害名譽的犯意，全都處分不起訴。

更多太報報導

「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲 妻心碎證實：後事從簡

鄭麗文稱「普丁非獨裁者」惹議 黃國昌：期待跟她交換聯合政府意見

大谷「二刀流」怎麼用傷透腦筋 道奇教頭解釋投打守全方案