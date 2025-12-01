夜店大亨葉天倫遭埋伏砍殺！27歲嫌落網「背後疑有藏鏡人」深夜裁定羈押禁見

即時中心／綜合報導

有「夜店大亨」之稱的夏天倫在30日晚間，與女性友人於台北市民生東路三段一處地下停車場遭2名男子持利器及辣椒水攻擊，被送往馬偕醫院急救。涉案的27歲林姓男子犯案逃逸後1小時，持兇刀前往派出所自首，聲稱因「遭夏男無故資遣」心生怨恨，但全案疑點重重，懷疑有藏鏡人暗中操盤；經複訊後，檢方認為林男犯嫌重大，且還有共犯在逃，向台北地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，當時夏天倫與女友剛打完高爾夫球，返家準備牽車時，兩名男子從柱子後突然衝出，手持利器劈砍，並噴灑辣椒水後迅速逃逸。夏天倫左手臂出現長達10多公分的切割傷，右手臂與眼部紅腫；女友則因辣椒水刺激，雙眼不適，兩人情況一度相當狼狽。

由於夏天倫近日才公開控訴與前妻「名媛界大S」黃廉盈之間的財務糾紛，外界不免揣測是否與本次攻擊事件有關；但警方並未證實，僅強調將釐清各種可能動機。松山分局也表示，案發後立即與刑事警察大隊成立專案小組，分工調閱周邊影像，並申請鑑識中心進駐採證，全案同步報請北檢指揮偵辦。

而林男及共犯犯案後，隨即朝台北市中山區方向逃逸，但林男隨後卻自行到民有派出所投案，同時交出開山刀、辣椒水等犯案工具；有詐欺前科的林男自稱是夏天倫的前員工，因不滿被酸言酸語，且被無故遭資遣，才會挾怨報復。

經警方檢視林男手機，卻發現內容幾乎空白、無任何通聯記錄，僅有一組律師電話，令人起疑；加上清查夏天倫旗下公司資料，完全找不到林男任職紀錄，不排除遭人指使犯案。訊後將林男移送台北地檢署偵辦。

經檢方複訊後，認為林男涉犯殺人未遂罪，且供詞避重就輕、疑點不少，加上還有共犯在逃，存在串證滅證及逃亡之虞，1日深夜向台北地院聲押禁見獲准。

