夜店大亨被砍疑「前妻有問題」！ 夏天倫:犯案SOP跟館長槍擊案一模一樣

夏天倫受訪時，點名前妻有鬼。呂志明攝



美商Supperclub創始人夏天倫，日前遭2名黑衣男伏擊左手臂被砍傷，檢察官日前聲押兇嫌林宇鋐，同時在今(12/5)日以證人兼告訴人身分傳喚夏天倫到案，夏天倫受訪時質疑林宇鋐犯案前後的SOP，與館長陳之漢槍擊案的槍手SOP一致，而讓他更訝異的則是館長槍擊案槍手用的律師樓跟黃廉盈(夏天倫的前妻)用的律師樓也是一模一樣。

夏天倫受訪時，點名前妻有鬼。呂志明攝

夏天倫在開完庭後主動面對記者受訪，他先感謝檢察官、松山分局及內湖分局，這麼極速、這麼認真辦這件案子、加強巡邏，讓他住家周邊更加安全。

涉嫌砍殺夜店大亨夏天倫的兇嫌林宇鋐。資料照。呂志明攝

隨後他話峰一轉：「我覺得整個事情，對我來說，最驚訝的是林嫌犯他犯案前的SOP，跟犯案後的SOP，跟館長(陳之漢)槍擊案的槍手一模一樣，更奇怪的是，館長槍手用的律師樓跟黃廉盈(夏天倫的前妻)用的律師樓也是一模一樣，這個讓我不安。」

夏天倫被人襲擊砍傷手臂，在IG曬出當時報警及就醫照片。資料照。翻攝夏天倫IG

他表示：「我相信現在警方、我的律師大家都那麼努力，要證明給社會大眾邪不勝正，還有檢察官他相信檢警、律師那麼努力就是要證明給社會大眾看邪不勝正」。

記者聽完後立即追問：「您覺得這件事跟黃小姐(黃廉盈)有關嗎？」，夏天倫則沒有回應，在律師陪同下搭車離開。

夏天倫再爆前妻夏黃廉盈的料。資料照。翻攝Alan Hsia臉書

夏天倫不僅是夜店大亨，感情生活也頗為豐富，4年前夏天倫與前妻、「名媛版大S」黃廉盈離婚，去年8月間，夏天倫突在社群平台「Threads」爆料，指前妻偷拿小孩的紅包、出軌光頭男、拿他給的家用錢去做整型手術，黃女認為名譽受辱提出告訴。

台北地檢署調查後認為就算夏男爆料的內容為真，但這些事實均與公益無關，僅涉及告訴人的私德，因此依《刑法》加重誹謗罪起訴，目前全案仍在台北地院審理中。

