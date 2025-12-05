夜店大亨被砍！疑天道盟美鷹會教唆行兇 1嫌已搭機潛逃柬埔寨

社會中心／台北報導

夏天倫今天至北檢作證。（圖／翻攝畫面）

「夜店大亨」夏天倫日前在北市民生東路三段一處地下停車場遭2名男子持刀砍傷，其中一名嫌犯林宇鋐（27歲）案發後半小時自行投案，他自稱不滿遭資遣而行兇。據了解，另一名涉案的施姓嫌犯已於案發隔天搭機潛逃至柬埔寨，警方懷疑這起案件與天道盟美鷹會有關，犯案動機則有待調查釐清。

警方調查，11月30日晚間6時許，夏天倫與女友準備離開健身房，在停車場準備取車時，遭2名男子持刀砍傷，夏男左手臂被砍、右手臂、眼部腫脹受傷，夏的女友也受到波及，右眼被毆傷腫脹疼痛。

男子林宇鋐當天自行到派出所投案，員警在林男車輛內查獲刀械、辣椒水等證物，林男自稱曾是夏天倫的員工，因不滿被酸言酸語，且被無故資遣，才會狹怨報復，但他不肯透露相關細節，被查扣的手機內容幾乎是空白，僅有一組律師的電話，疑為幕後主使者提供。

警方循線鎖定另一名施姓男子涉案，但施男已於事發隔天一早搭機出境，可能潛逃至柬埔寨或東南亞其他國家。

「夜店大亨」夏天倫與女伴遭人襲擊，雙手受傷。（圖／翻攝自Threads @hsia_alan）

警方清查夏天倫旗下的公司資料，完全找不到林男任職紀錄，夏天倫也否認林男曾是他旗下公司的員工。警方清查後，懷疑與天道盟美鷹會有關，目前正循線偵辦中，行兇的林男已被台北地檢署聲押禁見獲准。

檢方今天傳喚夏天倫出庭作證，夏天倫事後受訪提及，林姓嫌犯找的律師事務所，與前妻黃廉盈找的律師事務所是同一家，讓他相當驚訝，也讓他感到很不安，但相信檢警能找出幕後主謀。

