夜店大亨遇刺水很深？夏天倫懼喊「我很不安」：SOP如同館長槍擊案

知名「夜店大亨」夏天倫近日驚傳遭蒙面歹徒襲擊，他當時與女性友人打完高爾夫球、正想從停車場離開時，突然冒出2位男子，利用刀棍等武器猛烈攻擊他；夏天倫當場被砍傷左手臂、友人也傷到眼睛。由於夏天倫3天前剛好才開記者會、痛批前妻黃廉盈偷走220萬紅包、保險箱等，結果馬上就被襲擊，引發外界聯想。今（5）天夏天倫受訪時，再將此案與「館長槍擊案」連結，指出該案槍手用的律師樓，與黃廉盈是一模一樣。

黃廉盈素有「名媛界大S」稱號，但與夏天倫離婚後多年，兩人的紛爭持續至今。黃廉盈怒控，自己被要求支付撫養費、遭詆毀外遇、還嗆夏天倫食用毒品、從3樓跳下來等。夏天倫日前則開記者會反擊，痛斥黃廉盈生活奢靡、沒有照顧家人、偷走220萬紅包、搬走保險箱等。

但黃也不甘示弱，指出自己明明離婚時淨身出戶、歸還婚內所有財產（千萬元現金、11間台北及台中房產，結果沒想到，離婚後竟還繼續要求1400萬撫養費。不過另一方面，就在夏天倫開記者會反擊後的3天，竟就遭到兩男子襲擊，讓外界不禁猜疑，是否與他和黃廉盈的衝突有關。

對此，夏天倫今早受訪時表示，檢察官、松山及內湖分局，處理這起襲擊案相當迅速，也很認真辦理，他對此表達感謝。夏還提到，警方甚至加強巡邏，讓自己家的周邊更加安全。但他話鋒一轉，接著說道，自己整件事情最驚訝的部分，就是涉案的林姓嫌犯，「犯案前、犯案後的整套SOP，竟然跟涉嫌槍殺網紅『館長』的槍手一模一樣」。

夏天倫接著又說，更奇怪的是，館長槍手使用的律師樓，竟然也跟黃廉盈用的一模一樣。他因此坦言說，「這讓我很不安」，但也表示，自己相信警方、檢方、還有他的律師的努力，他們將一起向社會大眾證明「邪不勝正」。

