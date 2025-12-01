夜店大亨遇襲濺血！夏天倫遭砍15公分刀傷：為朋友擋一刀

昨晚6時16分，一起震驚社會的攻擊事件在台北市松山區民生東路三段某大樓地下停車場發生。被外界稱為「夜店大亨」的夏天倫與女友在打完高爾夫球後，正準備在地下一樓停車場取車離開時，突然遭到兩名男子持刀械及辣椒水攻擊。

根據警方調查，歹徒使用利器對夏天倫進行攻擊，造成其左手臂有長達15公分的切割傷，右手臂與眼部腫脹。同行女友則因辣椒水攻擊導致眼部腫脹。兩人隨即被送往馬偕醫院接受緊急治療。

松山分局民有派出所接獲報案後立即趕赴現場，雖然犯嫌已經逃離，但警方迅速調閱周邊監視器畫面，成功掌握涉案人員特徵與行蹤。警方隨即展開追緝，並在短時間內將其中一名男性嫌疑人帶回偵訊，同時查扣一把刀、一支鐵棍以及兩罐辣椒水等作案工具。該名嫌犯聲稱自己是來投案，但對於犯案動機與細節並未透露。

夏天倫在事發後深夜透過社群平台發文，表示沒有要影射任何人是幕後主使。他強調，不管這個案子是誰指使，只要針對他的家人或親友，他都會挺身而出，「就像今天為朋友擋了一刀」。夏天倫同時感謝以色列防身術教練的訓練、警方的即時協助，以及耶和華的看顧。

值得注意的是，夏天倫近期因與前妻黃廉盈的離婚財產糾紛備受關注。兩人於2021年離婚後，雙方互控財務問題，黃廉盈指控夏天倫扣押她的1400萬元，而夏天倫則求償440萬元。此次攻擊事件是否與雙方的財務糾紛有關，警方表示將持續深入調查，並追查其他共犯的下落。

目前警方正在釐清整起事件的來龍去脈，包括犯案動機、是否有幕後指使者，以及其他共犯的身分。這起發生在鬧區停車場的暴力攻擊事件，引發社會各界關注。

