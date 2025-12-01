夜店大亨遇襲被砍傷！兇嫌投案 傷人動機曝光

「夜店大亨」夏天倫與前妻黃廉盈爆發財務糾紛，昨晚偕女性友人遭2名歹徒襲擊， 圖：翻攝自IG

[Newtalk新聞] 「夜店大亨」夏天倫昨晚在北市民生東路三段一處地下1樓停車場遭2人持刀砍傷，左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女性友人也遭辣椒水波及，被緊急送往馬偕醫院治療，所幸傷勢並無大礙，涉案林姓刀手深夜投案，並供稱行兇動機。

昨日晚間「夜店大亨」夏天倫與女性友人在停車場準備離開，突然遭2名歹徒以凶器和辣椒水襲擊，夏天倫左手臂有15公分的刀傷、右手臂和眼部腫脹，女性友人則眼睛腫脹，皆送往馬偕醫院救治。隨後2名歹徒分散逃跑。

涉案27歲林姓歹徒深夜到松山分局民有派出所投案，交付行兇作案的開山刀1把、角鋼鐵棍1隻以及1瓶辣椒水，並第一時間聯繫律師到場陪訊，供稱因在夏天倫經營的夜店上班無故遭資遣，心懷怨恨才夥同朋友給夏天倫一個教訓。

但林男對於刀械來源及友人身分交待敷衍，只知道有人綽號叫「阿源」，行兇刀械是借來車輛上自備。專案小組任為林男交待案情虛偽不實，將於今日依涉犯殺人未遂罪嫌移送，並建請檢察官羈押禁見。

夏天倫日前才因與「名媛界大S」前妻黃廉盈爆發財務糾紛，昨晚遭砍後，夏天倫發文稱「我沒有影射任何人是背後的主謀，但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。」

