夜店大亨遇襲1嫌逃往柬埔寨 疑黑幫美鷹會幕後操控

夜店大亨夏天倫，日前在停車場被兩名男子拿刀子棍棒攻擊，林姓嫌犯案發後，自行到派出所投案，遭到羈押禁見，而另一人則逃往柬埔寨，檢警初步追查，懷疑是具有黑幫＂美鷹會＂背景的人，為＂特定事項＂出面，在幕後操控小弟，要給夏天倫一點教訓。

夜店大亨夏天倫，梳起油頭、一身西裝，在律師陪同下，來到台北地檢署出庭應訊，而這也是他在停車場遭2名惡煞砍傷之後，再度現身鏡頭前，檢察官除了釐清案發經過，一併要調查被害人夏天倫，有無與人結怨。夜店大亨夏天倫：「我相信現在警方檢察官，還有我的律師大家那麼努力，就是要證明給社會大眾邪不勝正。」夏天倫遇襲後第五天，地檢署火速在5號開庭，傳喚夏天倫到案協助釐清案情，因為至今為止，只有一名嫌犯投案，另一人還在逃，而他們又是受誰指使，依舊疑點重重。

夜店大亨夏天倫：「我覺得這整個事情對我來說最驚訝，這個林姓嫌犯他犯案前的SOP，跟犯案後的SOP，跟館長的槍手一模一樣，那更奇怪的是館長的槍手用的律師樓，跟黃廉盈用的律師樓也是一模一樣的，這個讓我很不安。」回顧整起案件，上個月30號，林姓嫌犯和施姓同夥，2人埋伏停車場行兇，犯案後，林姓嫌犯自行到派出所投案，而施姓嫌犯則在隔天逃往柬埔寨，警方調查，背後疑似是具有黑幫美鷹會背景的成員，在幕後操控小弟，教訓夏天倫。









記者vs.林姓嫌犯（12.02）：「真的有在夏天倫的夜店工作過嗎，為什麼說人家資遣你才犯案。」夜店大亨遇襲，背後動機以及嫌犯受誰指使，檢警除了找來夏天倫說明，也要揪出幕後藏鏡人。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

