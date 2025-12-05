夜店大亨遭伏擊重傷！驚爆嫌犯 SOP「複製館長槍手」 夏天倫：前妻律師竟是同一人

北檢5日傳喚夏天倫作證。馮茵攝

夜店大亨夏天倫1日晚間遭2名嫌犯埋伏砍傷，其中一名27歲嫌犯林宇鈜移送北檢複訊後聲押禁見獲准，北檢5日傳喚夏天倫到案，約一小時後作證完畢，夏天倫受訪表示，林嫌犯案前後的sop跟館長槍擊案的槍手一模一樣，且槍手聘用的律師和他前妻黃廉盈的律師是同一人，這件事實讓他感到很不安。

夏天倫感謝警方急速辦案、加強巡邏，他表示，整件事情讓他感到最驚訝的是「林嫌犯案前後的sop跟館長槍手一模一樣，更奇怪的是，館長槍手律師和前妻黃廉盈的律師也是同一個人，這讓我非常不安。」

廣告 廣告

本月1日晚間，夏天倫遭襲當時，與33歲女友準備離開健身房，前往停車場取車時，突然遭人持凶器猛砍。夏天倫左手臂有15公分刀傷，右手臂與眼部腫脹受創；他的女友也在混亂中受傷，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，經救護人員送往馬偕醫院救治，所幸無礙。

警方調查指出，攻擊地點位於台北市民生東路三段156號大樓地下二樓停車場。夏天倫向警方表示，事發時毫無預警，兩名男子犯案後迅速逃離，他並不認識對方。

而其中一名嫌犯林宇鋐犯案後到派出所自首，警方依殺人未遂罪移送北檢複訊，訊後聲押禁見獲准。

值得注意的是，夏天倫與有「名媛版大S」之稱的黃廉盈於2021年結束婚姻，但雙方紛爭不斷延續至今。黃廉盈曾指控夏天倫扣押她1400萬元；夏天倫則反駁，稱離婚後黃廉盈帶走220萬元紅包及其他款項，因而向對方求償共440萬元。針對遭外界關注的婚內出軌及黃廉盈取得保護令等爭議，夏天倫均予以否認。



回到原文

更多鏡報報導

砍完夏天倫投案 27歲嫌「殺人未遂」深夜遭羈押禁見

媽媽怎麼不動了...狠男砸死女友還帶她5歲女兒上山「陪埋屍」 國民法官怒了批他冷酷殘忍

就是要直播 柯文哲不甘只有「法庭錄影」怒提抗告